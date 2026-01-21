В съответствие с приложимата рамка на Евросистемата и националното законодателство Българската народна банка (БНБ) публикува на своята интернет страница седмичен баланс на БНБ.Наред със седмичния баланс, на интернет страницата си Българската народна банка ще публикува месечен и годишен баланс, както и отчет за приходите и разходите към 31 декември на съответната година, след изтичане на съответните отчетни периоди.Съгласно чл. 7, ал. 5 от Закона за БНБ балансът на БНБ отразява състоянието на основните активи и пасиви на Българската народна банка.Седмичният баланс на БНБ е достъпен на: