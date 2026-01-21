БСП-ОЛ: 2 месеца преди изборите не е удачно да се въвеждат сканиращите устройства
ФОКУС припомня, че снощи в правна комисия от БСП направиха предложение в общия законопроект, което предлага сканиращите устройства бъде приети, но да влезнат в сила от от 1 януари 2027 г. Предложението не бе прието.
"Ако не се приеме то, има друго предложение на други колеги. Ако се приеме нашето предложение, ще гласуваме смесено на предстоящите избори – с хартия и машини“, уточни Димитрова.
Депутатът от БСП категорична заяви, че БСП-ОЛ не са саботирали изборите и именно затова предлага отлагателен вот.
Петър Витанов: Разделението в България не е идейно - Радев очаква подкрепа както отляво, така и отдясно
