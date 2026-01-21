От "БСП-Обединена левица" считаме, че два месеца преди изборите, независимо коя ще бъде датата на вота, не е удачно да приемаме или да започваме изборния процес по съвсем различен начин, колкото и да са добри оптичните устройства за сканиране на бюлетините. Това обяви депутатът от БСП Мая Димитрова, предаде репортер наприпомня, че снощи в правна комисия от БСП направиха предложение в общия законопроект, което предлага сканиращите устройства бъде приети, но да влезнат в сила от от 1 януари 2027 г. Предложението не бе прието."Ако не се приеме то, има друго предложение на други колеги. Ако се приеме нашето предложение, ще гласуваме смесено на предстоящите избори – с хартия и машини“, уточни Димитрова.Депутатът от БСП категорична заяви, че БСП-ОЛ не са саботирали изборите и именно затова предлага отлагателен вот.