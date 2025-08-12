ЗАРЕЖДАНЕ...
|БСП-ОЛ е за прозрачен и обективен механизъм за разпореждане с държавните имоти
Ето какво още се казва в позицията им, изпратена до медиите:
Смятаме, че като приоритет изрично трябва да залегне ефективното използване в интерес на обществото - развитието на здравни, социални, образователни и културни услуги.
На първо място следва да се направи подробен преглед на всеки имот – местоположение, предназначение, състояние и потенциал за обществено ползване. Немалко общини и държавни институции вече заявиха желание да се сдобият безвъзмездно с такива имоти, с цел изпълнение на обществените си функции. Преди всичко трябва да се извадят всички имоти със специален статут - паметници на културата от местно и национално значение.
"БСП – Обединена левица" настоява първо да бъдат удовлетворени исканията за безвъзмездно получаване на имотите от държавни институции и общини и ако останат имоти, тогава те да бъдат продадени на публични търгове. Необходимо е също така да се извърши проверка за имотите със спорен статут или с правни претенции, за да се гарантира, че държавата защитава своя интерес и избягва бъдещи съдебни спорове или финансови загуби. В случаите, когато след пълния преглед останат имоти, които не могат да бъдат използвани за обществени цели, тяхната бъдеща реализация трябва да бъде обсъдена публично с участието на местните общности, синдикати, браншови организации и неправителствени структури.
"БСП – Обединена левица подкрепя" внасянето на Програмата за упражняване правата върху имоти - държавна собственост и собственост на държавни публични предприятия в Народното събрание с цел по-голяма прозрачност и обективност.
Това е важен и полезен дебат, който трябва да се води открито. Българските граждани имат право да знаят какво се случва с държавната собственост, как тя се управлява и при какви условия се предлага за продажба. Само при пълна прозрачност и обществено участие може да се гарантира, че решенията ще бъдат в интерес на цялото общество.
Държавната собственост е стратегически ресурс, който следва да служи за развитие на публичните услуги и за подкрепа на гражданите.
БСП – Обединена левица държи управлението този ресурс да премине през всички етапи на внимателен преглед и оценка при засилен парламентарен и обществен контрол.
