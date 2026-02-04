Сподели close
Започна срещата на президента Илияна Йотова с представители на "БСП  - Обединена левица".

Целта е връщане на доврието към институциите и честни и прозрачни избори, както и спешни решения за спиране на ценовия шок, подчерта тя.

"Ще изпълня конституционните си задължения и ще избера за служебен премиер един от петимата, които са казали "да", увери Йотова

"Цялата държава разбира в каква тежка и абсурдна ситуация Вие сте поставена. Самите политически сили, които промениха Конституцията, от вчера си посипват главата с пепел", каза Драгомир Стойнев от БСП.

"КЕВР трябва да обяснят за високите цени през декември, бизнесът трябва да бъде компенсиран", заяви още той.

"Не бива да се правят промени в изборния кодекс в последния момент", каза Мая Димитрова.

"Правителството трябва да гарантира прозрачни и честни избори. Разбра се, че не можем да имаме безпристрастен служебен премиер, тъй като всички фигури са избрани от НС, а не от президента", изтъкна Кирил Добрев.

Служебният кабинет ще има за задача да представи нов бюджет, каза още Илияна Йотова

По-късно днес предстои и среща с представители на "Има такъв народ".