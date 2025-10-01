Новини
БСП-ОЛ се срещна с делегация на Виетнамската комунистическа партия
Автор: Цвети Христова 08:50
©
Делегация на БСП се срещна с делегация на Виетнамската комунистическа партия в централата на партията. Срещата е във връзка с подготовката за предстоящото посещение на генералния секретар на Виетнамската комунистическа партия То Лам, което ще се състои в края на месец октомври.

"Това е втора работна среща, което говори достатъчно за засилване на интензитета на отношенията между нашите две партии и страни, които по традиция винаги са били дълбоки и на много високо ниво."

Това каза народният представител, член на групата за приятелство с Виетнам в Народното събрание и организационен секретар на Националния съвет на БСП Деян Дечев в началото на срещата. Като свидетелство за активния диалог той посочи взаимните посещения на председателя на виетнамския парламент у нас през 2023 и съответно визитата на председателя на българското Народно събрание във Виетнам през 2024.

"Отношенията между нашите две партии и два народа са от много десетилетия, а от 75 години нашите две държави имат установени дипломатически отношения", отбеляза заместник-министърът на Външните работи и член на Националния съвет на левицата Николай Бериевски. Той благодари на виетнамските представители, че България е от 12-те членки на Европейския съюз, чиито граждани могат да пребивават на виетнамска територия 45 дни. Значителен принос има и има активният културен и образователен обмен, включително наличието на около 30 хиляди виетнамски граждани, учили и работили в България.

"БСП е приемник на БКП и за нас посещението на генералния секретар на ВКП са въпрос не просто на двустранна основа, а на обща принадлежност" сподели членът на НС на БСП Валери Жаблянов и посочи, че социализмът е действителната алтернатива за развитието на обществото.

"Като управляваща партия, вашата партия играе много важна роля за поддържане на отношенията между нашите две държави и народи", каза от своя страна Нейно превъзходителство Нгуен Тхи Мин Нгуйет, извънреден и пълномощен посланик на Демократична република Виетнам у нас. Тя добави, че нейната най-важна мисия е да организира срещата между генералния секретар на ВКП и ръководството на БСП.

"Срещата между ръководствата на БСП и ВКП в България е повече от задължителна. А и председателят на НС на БСП Атанас Зафиров е вицепремиер на България. За нас е огромна чест ръководството на ВКП да гостува в нашата партийна централа", каза в заключение Деян Дечев.

В срещата участваха и председателя на Движението на ветераните в БСП и член на Изпълнителното бюро на БСП Динко Желев и членовете на Националния съвет на БСП Пламен Владимиров и Никола Митов.






Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
