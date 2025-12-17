Румен Радев с "БСП - Обединена левица".
На срещата присъстват вицепремиерът в оставка Атанас Зафиров, председателят на парламентарната група Драгомир Стойнев, също и Кирил Добрев, Калоян Паргов, Иван Таков, Иван Иванов, и Манол Генов.
Зафиров е категоричен, че няма да участват в разговори за ново правителство.
"Влязохме в управлението, за да градим, да помогнем за увеличаването на доходите, присъединяването на страната към еврозоната и овладяването на спекулата. Мога да говоря дълго за позитивите от нашето участие в кабинета, бяхме социалният вектор в това управление. Отчитам положителна оценка от участието на нашите министри в това управление", допълни той.
От своя страна президентът Радев им благодари, че са се отзовали на срещата в труден за тях момент, на двойна оставка – в партията, и в правителството, но изрази увереност, че ще се справят с предизвикателствата.
По думите на Зафиров оставката е факт: "Партийният егоизъм доведе дотам, че това управление загуби легитимност и няма как 51-вото Народно събрание да формира ново правителство", каза още той.
