Атанас Зафиров, припомня NOVA. Решението дойде след оставката на правителството на 11 декември, приета единодушно от Народното събрание.
"Членовете на ръководството на левицата взеха това решение като акт на колективна отговорност, с ясното съзнание, че в този важен за държавата и партията момент най-главното е успокояване на обстановката и превеждане на партията през предстоящите предизвикателства“, казаха от БСП.
Председателят Атанас Зафиров, обаче, не подаде оставка с мотива, че той е длъжен да я подаде пред Националния съвет. Днес ще стане ясно дали това ще стане.
БСП избира новото си ръководство
©
Още по темата
/
Шаренкова: Конфликтите с президентската институция са сред причините за електоралния срив на БСП
08.01
Атанас Зафиров: БСП доказа, че когато носи управленска отговорност, може да реализира реални леви политики в интерес на хората
27.12
Миков за оставката на ръководството на БСП: Не съм чул те да се чувстват виновни за нещо, даже казват, че много са постигнали
17.12
Мая Манолова: Дано ръководството на БСП е чуло левите хора на Бузлуджа, за да не се наложи да търсят нов електорат
02.08
Още от категорията
/
ППС Банско: Малко хора си дават сметка колко струва като материален и човешки ресурс оказването на помощ на пострадал турист
08:47
Патриарх Даниил за посещението при Вартоломей: Обсъдихме спорни въпроси като статута на Украинската църква
09.01
Стив Ханке: Най-тежката негативна последица от приемането на еврото в България ще бъде възходът на популизма
09.01
АББ: Преходът към еврото мина безпроблемно, натовареността на работещите в банковия сектор е огромна
09.01
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въвеждането на еврото и периода на двойно обращение
09.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Стив Ханке: Най-тежката негативна последица от приемането на евро...
22:22 / 09.01.2026
Извънредно съобщение от големите банки в България във връзка с въ...
19:16 / 09.01.2026
Асланов: Радев няма да направи партия до края на президентския ма...
18:49 / 09.01.2026
Владимир Иванов: България се справя по-добре от Хърватия при въве...
17:29 / 09.01.2026
Шефът на една от горемите хранителни вериги: Между 2 и 5 януари н...
17:20 / 09.01.2026
Орка – единственото куче у нас, обучено да открива фалшиви евроба...
16:33 / 09.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.