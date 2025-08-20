ЗАРЕЖДАНЕ...
|БСП предлага да бъде затегнат контролът върху атракционите след трагедията в Несебър
Това съобщи председателят на Комисията по транспорт в парламента и депутат от БСП-ОЛ Кирил Добрев с публикация в социалните мрежи.
"Трагичният инцидент в Несебър е болезнено напомняне, че безопасността никога не бива да бъде компромис. През активните туристически сезони българското Черноморие и планинските курорти се изпълват с най-различни атракциони – водни пързалки, парашути, надуваеми съоръжения, туристически влакчета и др. Многообразни, но с едно общо – липсата на ясен регламент и ефективен контрол. Това създава сериозен риск за здравето и живота на хората, които им се доверяват – най-често семейства с деца", пише той.
И продължи: "Заедно с колегата от ПГ на БСП-Обединена левица Биляна Иванова подготвяме пакет от законодателни промени в Закона за автомобилните превози (ЗАП), които идват навреме – за да не се стига до следващ фатален инцидент, в който започваме да търсим отговори "кой, кога, как е допуснал", вместо да сме предотвратили трагедията предварително".
Кирил Добрев индикира за опасност при друг вид атракцион - туристическите влакчета.
"В момента туристическите влакчета – част от тези атракции – се движат почти без регулация. Много малка част от тях са преминали годишен технически преглед. Няма официални данни за задължителни застраховки "Гражданска отговорност" и "Злополука на пътниците". Това е недопустимо", написа той.
Ето какви законодателни промени предлагат от левицата:
1. Общински регистър на атракционните превози – вписване само при изпълнени условия
2. Движение само по маршрути, одобрени от кмета на съответната община
3. Легална дефиниция на "превоз с атракционна цел" като обществен превоз
4. Строги технически изисквания и задължителни застраховки
5. Водачи с правоспособност – категории D1, D1E, D или DE
6. Правомощия на ИА "Автомобилна администрация" да спира и проверява превозните средства
7. Санкции за допуснати нарушения и отговорност за длъжностните лица.
"Това е превантивна мярка, а не реакция след поредната човешка трагедия. Целта ни е ясна – ред, контрол и сигурност за всички, които ползват атракционни превози.
Не можем да върнем изгубения живот, но можем и сме длъжни да направим всичко възможно това никога повече да не се случва", написа още Кирил Добрев.
