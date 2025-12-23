Политическа партия "Българска социалистическа партия“ ще ползва имоти - частна държва собственост в град София за нови десет години и докато отговаря на законовите изисквания за това. Министерският съвет даде съгласие за учредяване на безвъзмездно право на ползване върху тях в полза на централното ръководство на партията и на регионалните й структури в град София за административни нужди.Централното ръководство на партията продължава да ползва административна и делова сграда на ул. "Позитано“ № 20 в район "Възраждане“, а регионалните й структури - самостоятелни обекти в сграда на ул. "Леге“ № 8-10 в район "Средец“, стаи и предверие в сграда на ул. "Дравски бой“ № 6 в район "Надежда“.Партията разполага с необходимия финансов ресурс за стопанисването на имотите, предвид което няма да са необходими допълнителни средства от държавния бюджет, съобщиха от правителствената информационна служба.С решението на Министерския съвет се предвижда областният управител на София да разработи механизъм за контрол, чрез който да осъществява периодични проверки за изпълнение на условието, при което се предоставят имотите, и да прилага предвидените в Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост санкции при неизпълнение му. Той ще трябва да включи в договорите задължение ползвателите да прилагат аналитична счетоводна отчетност по отношение на неикономическата дейност, извършвана в имотите, ако се извършва стопанска дейност.