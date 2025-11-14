В Министерството на туризма се проведе среща между министъра на туризма Мирослав Боршош и ръководството на Българския туристически съюз (БТС) в лицето на неговия председател Венцислав Венев и изпълнителния секретар Лъчезар Лазаров. По време на срещата от БТС изразиха подкрепата си за предстоящи промени в законодателството, които Министерството на туризма обобщи и представи пред комисиите в Народното събрание. "Тези промени отварят диалога за опазване на природата, модернизация на съоръженията, изграждане на нови лифтове и писти, които да подобрят достъпността на планините през цялата година. Поставяме нова основа за устойчивото развитие на планинския туризъм. Радвам се, че БТС е наш надежден партньор в тази мисия", заяви министър Мирослав Боршош.По време на разговора бяха обсъдени и актуални теми, свързани с развитието на планинския туризъм у нас, както и предстоящите инициативи на организацията през 2026 година.Друга основна тема на срещата беше сътрудничеството между двете страни в контекста на подготовката за честването на 60-годишнината от създаването на Националното движение "100 национални туристически обекта“ – една от емблемите на БТС. Уникалното по своя характер движение обхваща исторически, културни, природни и археологически забележителности. Българският туристически съюз планира да отбележи юбилея с Национален туристически фестивал през лятото на 2026 г. "За нас е чест да продължим традицията на едно движение, което вече шест десетилетия вдъхновява българите да опознават родината си. Подкрепата на Министерството е ключова, за да направим юбилея истински национален празник", заяви председателят на БТС Венцислав Венев.Изпълнителният секретар Лъчезар Лазаров допълни: "Движението "100 национални туристически обекта“ не само обединява поколения туристи, но и популяризира България като уникална дестинация. Съвместните усилия с държавните институции са гаранция, че ще го запазим живо и актуално и за бъдещите поколения".В края на срещата министър Боршош подчерта, че туризмът в България има нужда от обединени усилия между институции, неправителствени организации и местни власти, за да развива потенциала си в пълна степен.