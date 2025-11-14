БВП нарастна с 3,2% на годишна база
©
Годишни изменения
През третото тримесечие на 2025 г. БВП се увеличава с 3.2% спрямо третото тримесечие на предходната година. Брутната добавена стойност нараства с 3.3% по сезонно изгладени данни.
Kрайното потребление регистрира ръст от 9.5%, а бруто образуването в основен капитал регистрира ръст от 9.2% спрямо третото тримесечие на предходната година по сезонно изгладени данни. Износът на стоки и услуги намалява с 9.2%, а вносът на стоки и услуги нараства с 2.2%.
Тримесечни изменения
През третото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0.7%. Брутната добавена стойност нараства с 0.9%.
Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 2.2% и на бруто образуването в основен капитал с 2.1%.
БВП в стойностен обем, текущи цени
Според експресните оценки на НСИ за третото тримесечие на 2025 г. БВП в номинално изражение достига 62 016.5 млн. лева. Реализираната добавена стойност е 54 608.0 млн. лева.
По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 76.7%, което в стойностно изражение възлиза на 47 558.5 млн. лева. Бруто капиталообразуването е 13 770.2 млн. лв. и заема 22.2% относителен дял в БВП. Външнотърговското салдо е положително.
Още по темата
/
Бивш министър: Близо 5 хил. служители в системата на МВР взимат заплата и пенсия. Има и работещи с ТЕЛК решения
13.11
Внимавайте, начисляват се лихви: НАП пришпори физическите лица и фирмите – срокът изтича на 15 ноември
10.11
При натрупана инфлация от над 40% за 5 години, народът не е оптимист: До Нова година не се знае още колко ще поскъпне
26.10
Данни на НСИ: 3,7 млн. българи работят, за да захранват пенсионната система, в която са над 1,7 млн. души
21.10
Още от категорията
/
Андрей Новаков: С това можем да направим изпреварващ ход, в който да се подготвим за предстоящото огромно финансиране за превъоръжаване
12:23
Премиерът Желязков свиква спешно Съвета по сигурност, името на особения управител на "Лукойл" се очаква до часове
09:35
КНСБ: За нас това е възможният бюджет, но искаме допълнителни 65 млн. евро за заплати и субсидии
08:48
КЗП: Съществено изменение в цените наблюдаваме не при продуктови групи, а при определени производители
13.11
Социолог: Разочарованието от демокрацията води до две противоположни, но еднакво тревожни реакции
13.11
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.