|Бабата на обвинения за дерайлиралия трамвай: Добро дете е! Още не мога да проумея какво е извършил
Добро дете. Още не мога да проумея какво е извършил - това каза бабата на задържания за инцидента с трамвая за внука си. По думите ѝ той е 22-годишен, обвързан, без завършено средно образование, работещ. Отгледан е от нея.
"Баща му замина много рано за Германия, създаде си там ново семейство. Майката беше наркоманка - водих я по програми, какво ли не правих, но почина. Просто дете без доверители. От моя гледна точка е добър внук. Не съм го накарала нещо да направи и да не го е изпълнил, пращам го до магазина, не ми е отказвал, от време на време разхожда кучето, ходи на работа", споделя жената.
Младият мъж е криминално проявен. Съден е за кражба.
"Деянието е извършено в изпитателния срок на предходно осъждане от април месец тази година“, съобщи прокурор Вихър Михайлов.
"Много пъти се е прибирал в нетрезво състояние. Просто с компанията, в която е, ходят, крадат, правят щуротии. Някаква печка бяха взели. Просто дете, изоставено от родителите си. И аз сега при това положение се чувствам страшно виновна, защото аз го отгледах“, допълва бабата.
Версията на семейството за инцидента обаче се различава от тази на полицията.
"Каза ми, че се е опитал да спре трамвая, пресегнал се е през отворения прозорец и е дръпнал ръчката. Явно не е бил набрал скорост. Поне така разбрах аз. А после, от страх, просто се е скрил. Изчакал е да се стъмни и да се прибере“, допълва разказа си възрастната жена.
Според СДВР от видеонаблюдението са установявени две лица, които направили опит да се качат на трамвайната мотриса от вратата за пътници и след като не успели, заобиколили превозното средство и от лявата му страна, през незатворено прозорче, бъркат и привеждат трамвая в движение.
Без да съобщи на роднините си къде е бил през целия ден, 22-годишният мъж се прибира късно вечерта.
Бабата споделя, че му се е скарала, защото цял ден го е търсила безуспешно. А той споделил, че се е скрил от полицията, защото го е било страх.
Първоначално задържан е 29-годишен мъж, познат на МВР. След разпит, той показва чатовете си с втори младеж. Именно той признава вината си. Открит е след претърсване на 11 адреса. Наказанието при доказване на престъпление е от 5 до 15 години затвор.
"Няколко пъти идваха да го търсят. Влизаха в стаята му да направят оглед. Обадихме се, че се е прибрал, защото те няколко пъти идваха да питат за него. Чичо му се обади в Първо районно и дойдоха - сложиха му белезници и го прибраха“, обясни бабата.
От "Столичния електротранспорт“ излязоха с официална позиция по случая.
Водачът е напуснал кабината, без да обезопаси мотрисата напълно според правилата. Той е временно отстранен до приключване на вътрешната проверка.
