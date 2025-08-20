Новини
Бабата на удареното от ток в басейна дете: Огъна се като дъга и падна на земята
Автор: ИА Фокус 09:04
© NOVA
Ток удари 12-годишно дете, докато е в обществен басейн. Случаят е от сливенското село Мечкарево. В комплекса момчето и сестричката му били заведени на 17 август от баба им.

"Всичко беше прекрасно, докато едно момче от персонала не докара кабел, който захранвал машини, с които почиствали басейна. Тогава Тони започна да се оплаква, че усеща сякаш го удря ток. Не му повярвах. Малко преди 18 ч. решихме да си ходим. Докато обличам сестричката му Сияна, Тони седна на парапета на басейна. В един момент се огъна като дъга и падна на земята. Грабнах го и го заведох до масите. Детето пищеше и казваше, че не си усеща тялото от кръста надолу", спомня си бабата Соня Янева пред NOVA.

Викнали линейка и към момента момчето е в добро състояние. Жената казва, че единствено Господ е спасил внучето ѝ. Управителят на комплекса помолил Соня да покаже точното място, на което ток ударил внука ѝ. "Госпожо, случва се", казала мениджърката.






