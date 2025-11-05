Мариан Бачев откри националното си изказване в рамките на 43-тата сесия на Генералната конференция на ЮНЕСКО, която се провежда в Самарканд от 30 октомври до 13 ноември.
В изказването си министър Бачев поздрави д-р Халед Ел-Енани за избирането му за генерален директор на ЮНЕСКО и благодари на г-жа Одре Азуле за лидерството ѝ през изминалите години.
Министър Бачев акцентира върху готовността на страната да работи за по-прозрачно и ефективно управление на ЮНЕСКО, както и върху необходимостта от засилено междусекторно сътрудничество и по-тясна връзка между централата и представителствата на място.
"В сложния геополитически контекст и предвид уязвимата финансова ситуация на ЮНЕСКО България подкрепя подхода на нулев номинален растеж - в духа на отговорност и солидарност между държавите членки“, заяви министър Бачев.
Акцент в речта на българския министър на културата бе и инициативата за създаване на регионален център за подводна археология за Черноморския регион под егидата на ЮНЕСКО, който да укрепи регионалното и международното сътрудничество в изследването и опазването на подводното културно наследство.
България потвърди също така своя ангажимент към Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство, както и решението си да се кандидатира за членство в Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство за периода 2026–2030 г.
"В навечерието на 70-годишнината от членството на България в ЮНЕСКО през 2026 г. потвърждаваме нашата непоколебима ангажираност към идеалите на мир и диалог. България остава надежден партньор и ще продължи да работи за по-силна, по-видима и по-значима организация“, каза в заключение министър Мариан Бачев.
43-тата сесия на Генералната конференция определя приоритетите, програмата и бюджета на организацията за следващите години.
В българската делегация, водена от министър Бачев, участват заместник-министърът на културата доц. д-р Тодор Чобанов - Todor Chobanov, посланик Радка Балабанова – постоянен представител на България към ЮНЕСКО, и Искра Ангелова – заместник-постоянен представител. Събитието се провежда на всеки две години и определя политиките, програмите и бюджета на ЮНЕСКО.
В рамките на конференцията министър Бачев и придружаващата го делегация ще се срещнат с г-жа Одре Азуле, както и с д-р Халед Ел-Енани.
Бачев: ЮНЕСКО продължава да бъде основен стълб на мултилатерализма, диалога и международното сътрудничество
