Бачев отрече спекулациите, че ще се затварят театри, отпуснаха им над 30 млн. лева

© Министерски съвет отпусна 34 млн. лева за държавните културни институти в областта на сценичеите изкуства. Това каза пред журналисти министърът на културата Мариан Бачев, предаде репортер на "Фокус".



"С това разсейваме всякакви спекулации, че ще се затварят театри и трупи", каза министърът.



"Бюджетът за сценичните изкуства вече беше увеличен спрямо миналогодишния", припомни той.