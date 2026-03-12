Балабанов: Денков е регистрирал училище "Космос", а Белобрадова го е рекламирала
© ФОКУС
''При проверката са установени - липса на училищна документация относно организацията и провеждането на изпитите за ученици в самостоятелна форма на обучение, липса на записи за отсъствия на ученици, които не са посещавали училището, издаване на документ за завършен клас и степен на образование, без да са налице безспорни доказателства, че тези документи е трябвало да бъдат изададени'', каза Балабанов и допълни, че преподавателите в това училище нямат нуждата квалификация да преподават.
Балабанов посочи още, че след проверката е станала ясно още, че училище ''Космос'' е имитирало провеждане на изпити, пишело е оценки без децата са се явявали на тези изпити и, че са издавани фалшиви документи за завършено образование.
''Разрешителното за това училище става в последната седмица на мандата на Николай Денков като министър на образованието'', каза Балабанов и допълни:
"Рекламната кампания това училище всеки ден е седяла на фондацията, която се казва ''Майко мила'', която е на депутата от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова''.
Още по темата
/
Трифонов за "Петрохан": Защо Терзиев е дарил лично по сметката на сектанта, а не на въпросната организация?
11.03
Майката на Николай Златков към Слави Трифонов: Що за нахалство е да си позволявате да създавате тази песен
05.03
Юлиян Попов за "Петрохан": Идваха при мен, искаха да се поднови споразумението, казах, че няма как
26.02
Още от категорията
/
Николай Рашков от Съюза на международните превозвачи: С изключително скоростни темпове се доближаваме до кризата, която беше по време на COVID-пандемията
10:00
След колебанията "да бъде или да не бъде": Митова свика извънредно заседание на енергийната комисия, но не събра кворум
11.03
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.