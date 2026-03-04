Сподели close
Днес поканихме Иван Христанов на изслушване -  именно заради кадровите му назначения в неговото министерство. Той е предупредил, че няма да се яви 20 минути преди началото на заседанието, което показва, че шубето е голям страх за такива като Христанов. Това каза Станислав Балабанов от ИТН в кулоарите на парламента.

"Призовавам Йотова да поиска оставката ме незабавно!", каза той. 

Той покани всички на публично изслушване на Иван Христанов пред МЗХ.

Относно Иран Балабанов напомни позицията на ИТН и това, че партията е призовала президента Йотова да свика Съвета за национална сигурност.