Номер едно са за нас българските граждани. Ще има такъв народ в 52-рия парламент, който ще се погрижи да върне нормалността сред българските граждани. Да защитим децата си на първо място. Това заяви депутатът от ИТН Станислав Балабанов след изтеглянето на номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април, предаде репортер на ФОКУС.

Той допълни, че "Има такъв народ" като една дясна партия ще харчи толкова, колкото изкарва. "Ще бъдем там, където трябва заради българските граждани", добави Балабанов.

Относно евентуална коалиция с други политически сили той заяви: "Възможна е с тези, които защитават традиционните български ценности и гледат с нас в една посока по отношение на всичко, което е свързано със сигурността на децата ни и с дясната икономика. Крайно време е да изключим думи като дефицит".