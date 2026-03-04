Сподели close
Министърът се скри тази сутрин. По наша информация в Министерството на земеделието Христанов си е направил мини щаб на ПП "Единение'' до министерския му кабинет, а вчера се регистрира за изборите. Това заяви зам. - председателят на "Има такъв народ" Станислава Балабанов пред журналисти, предаде репортер на ФОКУС. 

Припомняме ви, че днес Иван Христанов бе извикан от ПГ на ИТН на изслушване в парламента, но то не се случи, тъй като служебният министър е изпратил писмо в деловоставото на НС, че има "неотложни ангажименти в страната".

"Тази партия е в партньорство с Тома Белев, която разкъсваме от доказателства за "зелената мафия" и случая "Петрохан", каза той. 

"Председателят на ПП "Единение" е министър, а брат му вчера в ЦИК регистрира партията за изборите. Никой не дава информация в МЗ. Не знам колко е чистоплътно да си министър и да готвиш партия за изборите", каза още депутатът.