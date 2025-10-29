ЗАРЕЖДАНЕ...
Банка ДСК: Имаме проблем с приложението!
©
"Екипите ни работят за отстраняването му в най-кратък срок.
До тогава можете да използвате онлайн банкирането ДСК Директ.
Ще Ви уведомим веднага щом приложението бъде напълно възстановено.
Благодарим Ви за разбирането", уведомяват от ДСК.
/
