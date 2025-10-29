В момента DSK Mobile не е достъпен поради временен технически проблем. Това съобщиха от банката."Екипите ни работят за отстраняването му в най-кратък срок.До тогава можете да използвате онлайн банкирането ДСК Директ.Ще Ви уведомим веднага щом приложението бъде напълно възстановено.Благодарим Ви за разбирането", уведомяват от ДСК.