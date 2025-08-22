ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Банка ДСК с важно съобщение до клиентите си, свързано е с еврото
С тази иновация клиентите на банката вече могат да изпращат и получават преводи в евро буквално за секунди, независимо от деня и часа – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивни и празнични дни. Максималната сума за изпращане е до 15 000 евро на превод, а получаването на средства е без ограничение, като размерът зависи единствено от изпращащата страна.
SEPA Instant дава възможност за мигновени преводи в евро, като позволява средствата да достигнат до получателя в рамките на 10 секунди. Предлага се от 2 700 банки от SEPA (Single Euro Payments Area)- зона, която обединява всички държави от Европейския съюз, както и няколко страни извън него, включително Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, Обединеното кралство, Монако, Сан Марино, Андора и Ватикана. Благодарение на единните стандарти за преводи в евро, които SEPA въвежда, паричните средства могат да бъдат трансферирани бързо и безпроблемно между различните страни, така както биха се движили и при вътрешни преводи в рамките на една държава.
Услугата SEPA Instant е достъпна, когато и банката на изпращача, и банката на получателя я предлагат.
В Банка ДСК SEPA Instant е налична ексклузивно през мобилно приложение DSK Mobile, а за всички клиенти, които ползват Премиум план в Банка ДСК - е безплатна.
Само от няколко месеца на пазара DSK Mobile вече се използва активно от над 250 000 клиенти, които ежедневно разчитат на него, за да управляват своите финанси. Приложението предлага интуитивен интерфейс, високо ниво на сигурност и непрекъснато се обогатява с нови функционалности, с цел да улесни клиента и непрестанно да подобрява неговото изживяване.
Например при трансфер на средства, видът на превода се определя автоматично. Ако преводът е в евро между банки, които поддържат SEPA Instant, в приложението се нарежда незабавен превод без нужда от допълнителни действия от страна на клиента.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1412
|предишна страница [ 1/236 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Вкараха зад решетките мъж за разпространение на фентанил в Русе
10:43 / 20.08.2025
Заради забранени предмети: Местят Семерджев в нов затвор
12:56 / 21.08.2025
Издирват 48-годишна жена, в неизвестност е от 26 дни
22:19 / 21.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: