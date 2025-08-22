Новини
Банка ДСК с важно съобщение до клиентите си, свързано е с еврото
Автор: Цвети Христова 10:11
©
Банка ДСК разширява възможностите за дигитално банкиране с новата услуга SEPA Instant – незабавни преводи в евро между банки от Европейското икономическо пространство (ЕИП), достъпни ексклузивно през мобилното приложение DSK Mobile.

С тази иновация клиентите на банката вече могат да изпращат и получават преводи в евро буквално за секунди, независимо от деня и часа – 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата, включително в почивни и празнични дни. Максималната сума за изпращане е до 15 000 евро на превод, а получаването на средства е без ограничение, като размерът зависи единствено от изпращащата страна.

SEPA Instant дава възможност за мигновени преводи в евро, като позволява средствата да достигнат до получателя в рамките на 10 секунди. Предлага се от 2 700 банки от SEPA (Single Euro Payments Area)- зона, която обединява всички държави от Европейския съюз, както и няколко страни извън него, включително Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Швейцария, Обединеното кралство, Монако, Сан Марино, Андора и Ватикана. Благодарение на единните стандарти за преводи в евро, които SEPA въвежда, паричните средства могат да бъдат трансферирани бързо и безпроблемно между различните страни, така както биха се движили и при вътрешни преводи в рамките на една държава.

Услугата SEPA Instant е достъпна, когато и банката на изпращача, и банката на получателя я предлагат.

В Банка ДСК SEPA Instant е налична ексклузивно през мобилно приложение DSK Mobile, а за всички клиенти, които ползват Премиум план в Банка ДСК - е безплатна.

Само от няколко месеца на пазара DSK Mobile вече се използва активно от над 250 000 клиенти, които ежедневно разчитат на него, за да управляват своите финанси. Приложението предлага интуитивен интерфейс, високо ниво на сигурност и непрекъснато се обогатява с нови функционалности, с цел да улесни клиента и непрестанно да подобрява неговото изживяване.

Например при трансфер на средства, видът на превода се определя автоматично. Ако преводът е в евро между банки, които поддържат SEPA Instant, в приложението се нарежда незабавен превод без нужда от допълнителни действия от страна на клиента.

