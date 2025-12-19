Банка: Има опити за измами, свързани с изпращане на съобщения за актуализация на данни
©
Специалистите на банката съветват да се проявява особена предпазливост при контакти с непознати лица, които изискват спешно теглене или предаване на средства. В такива ситуации клиентите не трябва да изпълняват получените инструкции и трябва незабавно да уведомят органите на реда чрез телефон 112.
Случаите на измами включват и фалшиви фактури. Банката препоръчва винаги да се извършва детайлна проверка на сметките и данните на контрагентите преди нареждане на превод, особено при първо плащане към нов контрагент или когато сметката е различна от обичайната.
"Има и опити за измами, свързани с изпращане на съобщения, които изискват директно въвеждане на банкова и лична информация под претекст за актуализиране на клиентски данни, включително IBAN, данни за банкови карти, динамични пароли, потребителски имена и кодове от М-токен“, посочват от банката.
Клиентите се съветват да проверяват коректността на сайтовете преди извършване на плащания.
От "УниКредит Булбанк“ уточняват, че банката не изисква по никакъв канал данни за достъп до Булбанк Мобайл, Булбанк Онлайн или банкови карти. Често измамници се представят за служители на банки и настояват за потвърждение на сметки и карти с цел превалутиране от лева в евро.
Това обаче е опит за измама, тъй като превалутирането ще се извърши автоматично от банките по официалния курс.
Още по темата
/
"Общински Транспорт Русе" информира за промени при плащанията във връзка с въвеждането на еврото
08:55
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
18.12
Владимир Мирков: Цените на имотите може леко да забавят темпа на увеличение, но няма да паднат
18.12
Първа инвестиционна банка с информация до клиентите си, свързана с еврото и досегашните договори
17.12
Асоциацията на банките: Между 21 ч. на 31 декември до 1 час след полунощ на 1 януари, картовите системи ще бъдат превключени от лев в евро
16.12
Емисари обикалят Великотърновска област и събират лични данни срещу обещания за работа след въвеждането на еврото
15.12
Изпълнителният директор на VISA България: Няма какво да се обърка. Финансовата система е готова
14.12
Още от категорията
/
Отново е блокирано движението за тирове на ГКПП "Илинден" и "Кулата" заради протест на гръцки фермери
18.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.