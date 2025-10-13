Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Барбалов за цените в евро: Стимулът ще е на практика да се закръгля надолу, а не нагоре
Автор: Екип Ruse24.bg 08:55Коментари (0)55
©
Сайтът за представяне на цените на част от стоките в големите търговски вериги все още търси своето най-добро представяне, призна заместник-министърът на икономиката Дончо Барбалов

"Сайтът е натоварен с много очаквания. Един иска да види къде е най-евтиното кисело мляко в града, друг – да види дали киселото мляко днес е по-скъпо от вчера или миналата седмица. Изискванията към функционалността са различни за всеки потребител. Ще мине известно време, докато сайтът намери вярната си презентация с оглед на очакванията на болшинството от потребителите", каза Барбалов пред БНР.

Инициативата трябва да продължи и след периода на двойното обозначение, изрази мнение той.

Свикна ли бизнесът с новите изисквания за двойно обозначение на цените на етикетите?

"В началото имаше известна доза стрес, но сега бизнесът се адаптира. Гратисният период, който беше гласуван – от 8 август до 8 октомври, също даде своята положителна роля – бизнесът да се адаптира, а контролните органи да напаснат своите механизми."

Потребителите свикват с двойното обозначаване на цените в двете валути, смята Барбалов.  

Предпочетен е бил вариантът за препоръчително оформяне на етикетите, но с изискването шрифтът, цветът и размерът на двете валути да са еднакви – с еднаква големина и еднакво четими, отбеляза заместник-министърът на икономиката.

Барбалов не очаква масови случаи на опити за злоупотреби с ценовите равнища при превалутирането.

При нас курсът е такъв, че стимулът ще е на практика да се закръгля надолу, а не нагоре, коментира Дончо Барбалов. Според него това ще е в полза на потребителите и ще пести на търговците връщането на по-голямо ресто в евроцентове.

По думите му, в ЕС и в еврозоната в последните години се наблюдава ръст в цените на хранителните стоки.

"Това е процес, който трябва да бъде максимално под контрол за защита на потребителите."

Още по темата: общо новини по темата: 1548
11.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
11.10.2025 »
09.10.2025 »
предишна страница [ 1/258 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
Кметът на Русе: Живущите край реката в Николово могат да се завърнат по домовете си, но с готовност за евакуация
13:30 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
Предупреждение от първа степен за опасно време в Русе днес. поривите на вятъра ще достигнат до 20-22 m/s
08:38 / 11.10.2025
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
"Тисафон с украински шпионски софтуер": Орбан публикува AI видео със Зеленски и опозицията в Унгария
15:07 / 11.10.2025
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
Димитър Радев, БНБ: Бюджетът за 2026 г. е по-важен от бюджетите през всяка от последните 5 години
20:35 / 11.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Грипна епидемия обхвана страната
Арестуваха кмета на Варна
Социално недоволство във Франция
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: