ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Барбалов за цените в евро: Стимулът ще е на практика да се закръгля надолу, а не нагоре
"Сайтът е натоварен с много очаквания. Един иска да види къде е най-евтиното кисело мляко в града, друг – да види дали киселото мляко днес е по-скъпо от вчера или миналата седмица. Изискванията към функционалността са различни за всеки потребител. Ще мине известно време, докато сайтът намери вярната си презентация с оглед на очакванията на болшинството от потребителите", каза Барбалов пред БНР.
Инициативата трябва да продължи и след периода на двойното обозначение, изрази мнение той.
Свикна ли бизнесът с новите изисквания за двойно обозначение на цените на етикетите?
"В началото имаше известна доза стрес, но сега бизнесът се адаптира. Гратисният период, който беше гласуван – от 8 август до 8 октомври, също даде своята положителна роля – бизнесът да се адаптира, а контролните органи да напаснат своите механизми."
Потребителите свикват с двойното обозначаване на цените в двете валути, смята Барбалов.
Предпочетен е бил вариантът за препоръчително оформяне на етикетите, но с изискването шрифтът, цветът и размерът на двете валути да са еднакви – с еднаква големина и еднакво четими, отбеляза заместник-министърът на икономиката.
Барбалов не очаква масови случаи на опити за злоупотреби с ценовите равнища при превалутирането.
При нас курсът е такъв, че стимулът ще е на практика да се закръгля надолу, а не нагоре, коментира Дончо Барбалов. Според него това ще е в полза на потребителите и ще пести на търговците връщането на по-голямо ресто в евроцентове.
По думите му, в ЕС и в еврозоната в последните години се наблюдава ръст в цените на хранителните стоки.
"Това е процес, който трябва да бъде максимално под контрол за защита на потребителите."
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1548
|предишна страница [ 1/258 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Рискът за дигата на езерото "Липник" в Русенско остава
08:35 / 11.10.2025
Над 150 кг. боклуци бяха извадени от коритото на река Черни Лом
12:14 / 11.10.2025
Венета Райкова сложи край на спекулациите, разкри сериозна диагноза
15:08 / 11.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: