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Áàðåêîâ óñïÿ äà ïðåáîðè êîðîíàâèðóñà è "îòêðåõíà" âñè÷êè êàê ñå å ñëó÷èëî
Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 17:25 / 22.11.2020Êîìåíòàðè (24)181
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Ïðåáîëåäóâàëèÿò êîðîíàâèðóñ Íèêîëàé Áàðåêîâ ðàçêàçà çà ìíîãî ñòðàíåí ñèìïòîì, êîéòî ñå ïîÿâÿâà åäâà ïðè 2-3% îò çàáîëåëèòå. Ïî äóìèòå ìó òîâà ñà ïðåäèìíî ìíîãî çäðàâè ôèçè÷åñêè õîðà. Åòî êàêâî ðàçêðèâà îùå òîé âúâ Ôåéñáóê çà ëå÷åíèåòî íà COVID-19:

"Ïî ïîâîä âúïðîñèòå äàëè áèõ ñè ñëîæèë âàêñèíà. Íå, çàùîòî ãî èçêàðàõìå COVID ñ öÿëàòà ôàìèëèÿ. Èìàìå âèñîê % àíòèòåëà, íî èìóíèòåòúò íà êëåòú÷íî íèâî, êîéòî å íàé-âàæåí, ïðàêòè÷åñêè å çà öÿë æèâîò. Íå ñúì ñå ëåêóâàë ñ ëåêàðñòâà îò ñêúïèòå, íèòî ìîèòå áëèçêè. Ïðåõâàëåíèÿò Ðåìäåñåâèð, êîéòî ïîëçâàò ïðåâàíòèâíî áúëãàðñêèòå ïîëèòèöè è îëèãàðñè - íå âè ïðåïîðú÷âàì çà ëå÷åíèå îò COVID, çàùîòî å èçêëþ÷èòåëíî òåæúê ïðåïàðàò, êîéòî èì ñúñèïâà ôàòàëíî ÷åðíèÿ äðîá.

Àç èçêàðàõ âèðóñà èçêëþ÷èòåëíî ëåêî, ìîæå áè, çàùîòî ñúì òðåíèðàù ìúæ è ïèõ íàé-îáèêíîâåí àíòèáèîòèê àçèòðîìèöèí îò äåí 5 è õèíèí â äâå ðàçíîâèäíîñòè, êàêòî è ðóñêèÿ ïðîòèâîâèðóñåí ïðåïàðàò Àðáèäîë â ðàìêèòå íà 5 äíè. Ñëóøàõ êîìïåòåíòíè ëåêàðè. Ïîíåæå íÿìàõ âèäèìè ñèìïòîìè è òåìïåðàòóðà - çàïî÷íàõ ëå÷åíèå íÿêúäå îò äåí 4 è ïîñòåïåííî ðàçïîëàãàõ àðòèëåðèÿòà îò ìåäèêàìåíòè ñïðÿìî âèðóñà.

Çàïî÷íàõ ñ àðáèäîë è õèíèí è ãî äîóáèõ ñëåä 8 äåí ñ ìàëàðîí - àòîâèêóîí. Íà äåí 10 âèðóñúò ñå îáàäè ñ íîùíà áîëêà â ãúðáà è ñóòðåøíà òåìïåðàòóðà çà ñúâñåì ìàëêî îò 37 ãðàäóñà. Òîâà áå è íåãîâîòî ôèíàëíî êðàòêî èçäèõàíèå. Õèíèíúò è ìîÿò ãåí/èìóíèòåò ìó áÿõà âèäåëè ñìåòêàòà. Ïèõ ìíîãî ÷àé ñ ëèìîí è ìåä, îòâàðà ñ ìàãäàíîç è âèòàìèíè. Ïðîìåíèòå ìè â áåëèÿ äðîá ïðîöåíòíî áÿõà íà äåí 4 - 0,07%, íà äåí 16 - 0,5%. Èìà è ðàçëè÷íè àíòèêîàãóëàíòè, íî íà ìåí ìè áÿõà äàäåíè ñàìî ëåêèòå íà îñíîâàòà íà õðàíèòåëíè äîáàâêè. Ñëåäè ñå è êðúâíàòà êàðòèíà ïî âàæíè ïîêàçàòåëè êàòî ôåðèòèí, Ä-äèìåðè, CRPv, ôèáðîãåí, LDH, ïîêàçàòåëè çà ÷åðíèÿ äðîá. Ñïàçâàõ ïúëíà ïî÷èâêà è ðåëàêñ. Èìàõ ìíîãî åíåðãèÿ è âèñîê òîíóñ è äàæå íå ìîæåõ äà ñïÿ îò òÿõ.

Òîâà ñúùî å ñèìïòîì íà COVID - îêîëî 2-3% îò çàðàçåíèòå ïîëó÷àâàìå ñóïåð òîíóñ, âìåñòî îòïàäíàëîñò - òîâà ñà ïðåäèìíî ôèçè÷åñêè çäðàâè õîðà áåç ñèìïòîìè è âèðóñúò ãè ïîëçâà, çà äà ãî ñåÿò êàòî “ñóïåðñïðåäèòîðè" ñðåä ìíîãî äðóãè õîðà. Ñïàçâàõ ïúëíà èçîëàöèÿ è êàðàíòèíà è çàòîâà íå ñúì áèë âðåäåí çà îêîëíèòå. Áúäåòå çäðàâè è óñòîé÷èâè. Äîéäå ëè âèðóñúò ñè êàæåòå, ÷å ùå ìó âèäèòå ñìåòêàòà. Òúðïåíèå çà äâå ñåäìèöè è áåç ïàíèêà. Èìóíèòåòúò èñêà ñïîêîéñòâèå è çäðàâ äóõ è òÿëî, êîåòî ñå èçãðàæäà ñ ìíîãî ñïîðò è ïîçèòèâíè åìîöèè. Áèë ñúì âàêñèíèðàí ïî ëèíèÿ íà ÑÇÎ ñ âñè÷êè îñòàíàëè àôðèêàíñêè âàêñèíè è ñúì ïðåáîðâàë âèðóñíè èíôåêöèè â äæóíãëèòå íà Àôðèêà, Àçèÿ è Ëàòèíñêà Àìåðèêà è òîãàâà ñå ëåêóâàõ ñàìî ñ õèíèí. Òàêà ïðàâåøå è áàáà ìè ñ ìåí, êîãàòî íàñòèâàõ êàòî äåòå."




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Òîÿ ìàé ñòðàäà îò àìíåçèÿ!Äâå ñåäìèöè ðåâà,÷å" ïîëîæåíèåòî ìó íèêàê íå áèëî ðîçîâî,ìàêàð,÷å ïèåë äâà àíòèáèîòèêà"",ñåãà ïúê ãî èçêàðàë ñðàâíèòåëíî ëåêî,ñ åäèí àíòèáèîòèê è àíàëãèí õèíèí!Íà êîå äà âÿðâàø???
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È òîçè ñòàíà ëåêàð.Êàòî çíàì êîëêî å óñïåøåí êàòî ïîëèòèê è åâðîäåïóòàò íàïðàâî ñå ïëàøà êàêâè ùå ñà ìó ñúâåòèòå.Äàíî íÿêîé íå ãî ïîñëóøà.
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ÁÐÀÂÎ Ã-Í ÁÀÐÅÊÎÂ !!!!!ÌÍÎÃÎ ÁËÀÃÎÄÀÐÈÌ !!!!!ÏÐÀÂ ÑÒÅ!!!!!ÇÀ ÕÈÍÈÍÀ ÑÚÌ ÌÍÎÃÎ ÑÚÃËÀÑÍÀ!!!!!
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