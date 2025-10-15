ЗАРЕЖДАНЕ...
Басейнова дирекция предупреди АПИ и Община Сливен да взимат незабавни мерки за отпадъците в река Тунджа
Установено е, че отпадъчният асфалт е струпан между устоите на стария и действащия мост на републиканския път II 53 Сливен – Ямбол. В момента на огледа асфалтът се свлича по дигата на реката към речното корито. Наличието на отпадъка близо до водния обект е предпоставка при влошена метеорологична обстановка – проливни дъждове и преминаване на високи води, голяма част от него да се свлече в речното корито и да доведе до наводняване на прилежащите територии.
Незабавно са информирани отговорните институции – Агенция "Пътна инфраструктура“, Областната управа на Сливен и Община Сливен, с указание в най-кратки срокове да се предприемат съответните мерки за премахване на асфалтовия отпадък.
Последваща проверка на място е извършена от експерти на Басейновата дирекция съвместно с представители на Областно пътно управление – Сливен и на местната власт. БДИБР допълнително е дала указания да бъде писмено информирана за предприетите действия за премахване на струпания отпадък. Изпълнението на дадените указания ще бъде проследено от дирекцията до края на седмицата.
