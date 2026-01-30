Сподели close
"Днес съдът изпраща Кирил във Варна. За скенер на мозъка. За да се види дали има изменения. Доказателство дали е употребявал наркотици".

Това написа във Facebook бащата на Кирил Петков – Петко и допълни:

Вече му направиха кръвни тестове. И тестове на косата. Те доказаха, че никога не е употребявал. Изпращат го във Варна. По презумпция, че познава лекари в София.