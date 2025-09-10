Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Бащата на Никола, причинил катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
Автор: Екип Ruse24.bg 08:50Коментари (0)101
© bTV
От първия ден се интересуваме от състоянието на Христина и детето ѝ. Това заяви в ефира пред bTV Роси Ралева – майка на Никола Бургазлиев, подсъдим за тежката катастрофа с АТВ в Слънчев бряг. Родителите му говорят за първи път в телевизионен ефир. По думите им Никола също всеки ден е питал как са пострадалите.

"Имахме огромно желание да ги посетим в болницата, но нападките от страна техните близки бяха толкова големи, че нямаше как да отидем или да се свържем. Въпреки това се опитахме да помогнем“, каза майката на Никола. Бащата на подсъдимия – Георги Бургазлиев допълни, че са търсили връзки в болници за лечението на пострадалите.

По думите на бащата на Никола се оказва натиск върху магистрати: " С ясната цел нашият син да стане изкупителна жертва на всичко, което се случва в нашата държава през последните години – най-тежкото наказание. С огромно съмнение сме за извършването на тези експертизи. Изнасят се факти и обстоятелства по делото, за които ние не знаем. Всички в тази държава знаеха кога ще започне тази прословута експертиза за количката, ние не знаехме.  Допускам, че са знаели и кои са вещите лица и намеса в работата им.   

"Датата 14 август (б.р. денят на катастрофата ) за нас е много специална – това е рождената дата на дъщеря ми. Тя си беше дошла от чужбина за една седмица. Аз по това време не бях на работа, за да прекарам време с дъщеря ми. Никола излезе от дома ни по обяд с намерението да купи подарък за сестра си. Каза ми само, че трябва да се види с едно момиче и ще се прибере навреме“, разказа Роси Ралева.

Очаква се в сряда 18-годишният мъж да получи по-тежко обвинение – причиняване на смърт и телесни повреди на повече от едно лице, след употреба на наркотици. Това е престъпление, за което законът предвижда до 20 г. лишаване от свобода или доживотен затвор. Според прокуратурата, Бургазлиев е употребил марихуана до 48 часа преди инцидента.

Към момента на младия мъж е повдигнато обвинение за средна телесна повреда. Смъртта на Христина, която почина в болницата в Бургас 21 дни след удара с АТВ, ще промени обвинението в по-тежко. Днес 35-годишната жена ще бъде погребана в родното ѝ село до Пловдив. Според лекарите в "Пирогов“ състоянието на четиригодишния ѝ син Марти остава стабилно, но детето все още е в кома. Родителите на Бургазлиев изказаха съболезнование на близките на починалата Христина.

Относно твърденията, че разследването в началото не се е водило обективно, защото родителите на Бургазлиев са полицаи, баща му отговори: "В момента, в който научих от колегите, че се е случило това, първото, което направих е да му звънна по телефона. Това е единственият разговор, който съм провел. Той каза, че е допуснал ПТП и е ударил няколко души. Попитах го какво е състоянието им, той беше под стрес и каза: "надявам се да са добре“.

Разговарях с колегите от пътна полиция за състоянието на хората, те в този  момент бяха транспортирани към болницата. Нито съм присъствал на местопроизшествието, нито съм ходил или търсил контакти с колегите, които са на място. Нито съм присъствал на пробата за наркотици. Това е абсурд!“.

Още по темата: общо новини по темата: 45
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
09.09.2025 »
08.09.2025 »
08.09.2025 »
предишна страница [ 1/8 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Тихомир Безлов: Има разминавания и противоречия в случая с пребития шеф на полицията в Русе
Тихомир Безлов: Има разминавания и противоречия в случая с пребития шеф на полицията в Русе
09:13 / 08.09.2025
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
Емануил Йорданов: Да бъде нанесен побой над човек, който се легитимира като ръководител на областната структура на МВР, е изключително възмутително и недопустимо
16:29 / 08.09.2025
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
Адвокат за случая с бития шеф на полицията в Русе: Рано е да се каже какво се е случило, отделни парченца от пъзела не могат да дадат цялата картина
20:49 / 09.09.2025
Удостоиха Илияна Йотова със званието "почетен жител" на румънския Стар Бешенов
Удостоиха Илияна Йотова със званието "почетен жител" на румънския Стар Бешенов
19:25 / 08.09.2025
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
Румен Радев към НАТО: Модернизацията на армията ни допринася за колективната отбрана на НАТО в региона
18:57 / 08.09.2025
Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
Пламен Милев: Заменянето на парите в брой с дигитална валута ще доведе до по-голям контрол на абсолютно всичко
19:27 / 08.09.2025
Доц. Йосиф Аврамов: С известни затруднения България ще изпълни бюджета, не е необходимо да се вдигат данъците от 1 януари
Доц. Йосиф Аврамов: С известни затруднения България ще изпълни бюджета, не е необходимо да се вдигат данъците от 1 януари
13:57 / 08.09.2025
Актуални теми
Войната в Украйна
51-ото Народно събрание
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: