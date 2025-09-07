Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Бащата на Сияна: Кой взе парите?
Автор: Вилислава Ветренска 18:19Коментари (0)118
©
Мили хора, вчера с огромна изненада разбрах, че парламентът е вдигнал ограничението за товарни автомобили кат. С+Е от 70 на 80 км/ч извън населени места. Това написа Николай Попов, бащата на трагично загиналата Сияна в профила си във Фейсбук и продължава:

"Точно 83 км/ч се оказаха фатални за Сияна и дядо ѝ. Тези 83 км/ч по разбития път костваха живота на детето ми. Нашите първокласни и второкласни пътища не позволяват такава скорост за камиони – нито като габарит, нито като състояние. Какво се промени, уважаеми депутати? Пътищата станаха ли по-хубави? Пътищата станаха ли по-сигурни? Жертвите на пътя намаляха ли?

Не! Но въпреки това, вие вдигате скоростта. Това е цинизъм и безхаберие. Кой взе парите?!", попита Попов.

"Явно въведохте средна скорост и вдигнахте разрешената за камиони, защото повечето транспортни фирми са свързани с политици? Да не плащат големи глоби? За толкова глупави ли ни мислите?", зададе въпроси отново Николай Попов.

"Браво на вас! Товарният трафик у нас не подлежи на никакъв контрол – факт, който никой не отрича. Вдигането на скоростта в тази ситуация е безумие. Вижте снимката на Сияна. Тя си отиде само на 12 години. Остана без бъдеще, без живот и без мечти", добави мъжът.

"Тя няма да влезе повече в клас, няма да има никога повече ваканция. Няма да може да ни прегъне, нея просто я няма", написа още Попов в социалната мрежа.

"Няма ги Филип, Божидара, Лора, Георги и още много български деца. Всяка жертва на безумните водачи на камиони, оттук нататък ще тежи на вашата съвест. Ако изобщо имате такава", добави мъжът.

"С уважение: Един бивш баща", с тези думи завърши поста си почерненият баща.

Още по темата: общо новини по темата: 162
05.09.2025 Ремонтират близо 6 км в района на тежката катастрофа край Телиш
04.09.2025 Ремонтират пътя, на който загина Сияна
28.08.2025 Бащата на Сияна дари мобилен ехограф на болницата в Бургас
27.08.2025 Николай Попов: На дядото на Сияна му беше отказано обезщетение. Добре известна застрахователна компания е отговорна за това
25.08.2025 Бащата на Сияна: Получихме 300 хил. лева обезщетение. Част от сумата ще бъде за лечението на Марти, който бе прегазен от АТВ
14.08.2025 Утре изтича крайният срок за обезопасяването на опасни участъци в цялата страна – проверка установява, че работа не е свършена
предишна страница [ 1/27 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
Криминалист: Мерете си приказките, случаят с началника на ОДМВР-Русе не трябва да се политизира
10:36 / 05.09.2025
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
Валентин Радев за побоя над началника на полицията в Русе: Информацията се дава "на час по лъжичка"
18:11 / 05.09.2025
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
Един от задържаните за побоя над шефа на ОДМВР-Русе е израснал без родители, непълнолетният също има проблеми в семейството
15:53 / 05.09.2025
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
Жална ни майка на всички нормални българи, населяващи територията България
12:38 / 05.09.2025
Автомобил се заби в бензиностанция в София
Автомобил се заби в бензиностанция в София
21:56 / 05.09.2025
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
Томислав Дончев по повод побоя в Русе: Трябва да си зададем въпроса, не само какво правят институциите, а и какво правят семейството и образователната система
12:10 / 05.09.2025
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
Още едно дете е било свидетел на побоя над шефа на МВР в Русе
12:12 / 06.09.2025
Актуални теми
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Задържаха група за отвличания
Бойни спортове
ТИР уби 12-годишно момиче край Плевен
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: