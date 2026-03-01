Бащата на Сияна Николай Попов влиза в политиката
© БНТ
"Партиите ще бъдат на заден план, те ни дават възможност да реализираме нашите цели и нашата кауза", заяви той в ефира на БНТ.
Той обаче заяви, че няма да прави партия.
"Единствените, които се съгласиха да приемат нашите искания, това са "Волт" и "Общество за нова България". Тези хора не поставиха никакви искания, напротив, казаха, че ще се отдръпнат назад и ще дадат думата и политическия инструмент в ръцете на гражданите", обясни той.
В листите ще има и политически представители на тези партии, за да могат и те да носят отговорност, обясни Попов. Но лисите ще бъдат подредени основно на граждански принцип.
"В листите ще бъде дадено предимство на неправителствени организации, като "Ангели на пътя", които са наши партньори. Ще бъде даден път на нови лица, на млади хора, които не са обременени от системата", каза той.
"Листите ще бъдат основно на граждански принцип. Ще видите една представителна извадка на обществото в това движение, не хора, които ги свързва политиката, а хора, които ги свързва каузата - за спасяване на човешки живот, за правосъдие и за една трайна и видима промяна."
Попов уточни, че формацията няма да се превръща в традиционна партия. Той подчерта, че целта е парламентарно представителство и трибуна за съдебна реформа.
"Ние не се стремим към властта. Искаме да имаме представителство, искаме да имаме парламентарна трибуна и да можем отвътре да променяме системата", заяви Николай Попов.
Той декларира още, че след като прецени, че е свършил работата си, той ще излезе от политиката.
"Аз ще вляза в парламента, ще си свърша работата и когато видя, че това е успешно и е наложено, ще изляза оттам. Нямам намерение да се превръщам в поредния омразен политик", каза той.
Още по темата
/
Надежда Йорданова: Янкулов може да предложи конкретно лице за временно изпълняващ функциите главен прокурор
28.02
Слави Трифонов: Това щеше да е информация за поредната наркоманка, ако Николова всъщност не е новото назначение на министър Христанов
28.02
Орлин Пенков към председателя на РИК в Русе: Вие поемате отговорност в момент, в който българското общество е уморено от съмнения
28.02
Уволненият директор на "Медицински надзор": Това е изцяло политическо решение, което няма нищо общо с моята експертиза
27.02
Още от категорията
/
Изпълнителният директор на БАТОК: Средната заплата в нашия сектор е 766 евро, заетите трудно намират алтернатива заради ниска квалификация
09:45
БНБ: Макроикономическата среда остава стабилна – растежът е положителен, а инфлационният натиск отслабва
28.02
Пеевски: Правителството, макар и служебно, трябва да излъчва сигурност, а не страх и безпомощност
28.02
Нейнски: 11 400 са българските граждани в района на конфликта, имаме готовност за евакуация във всеки един момент
28.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Божидар Божанов: Фейсбук се превръща в бойно поле на пропагандни ...
22:33 / 28.02.2026
ИТН: Войната в Иран ще се отрази на България с особена сила
21:32 / 28.02.2026
Пеевски: Правителството, макар и служебно, трябва да излъчва сигу...
21:13 / 28.02.2026
Бойко Борисов: Иранските атаки по страните от региона трябва неза...
21:13 / 28.02.2026
Йотова за конфликта в Близкия Изток: В постоянен контакт със съот...
21:14 / 28.02.2026
БНБ: Макроикономическата среда остава стабилна – растежът е полож...
21:17 / 28.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.