|Бащата на Сияна: Посмъртно изпълних една мечта на дъщеря си
"Посмъртно изпълних една мечта на дъщеря си. Малко пространство, посветено на Сияна и предназначено за добри каузи", написа бащата на Сияна Николай Попов във Facebook.
Ето какво още добави той: "Откриването е на 11 септември от 12:30 часа – на рождения ѝ ден. Сияна никога няма да навърши 13 години. Войната по пътищата я отне от нас. Останаха само плановете ни и споменът за прегръдките ѝ – силни и истински.
Първата изложба в галерията е нейна.
Скици, рисувани с моливи и скицници, които тя обичаше повече от играчки. Някои са от 9-годишна възраст. След като си отиде, разбрах какво значат нарисуваните очи, които плачат…
Със същото старание Сияна правеше и гривни, които подаряваше на деца – особено на болни дечица. Неистово искаше да помага. Днес аз мога само да продължа тази кауза.
Избрах да превърна болката в положителна енергия и добри дела. Учехме Сияна да бъде добра – ние също трябва да останем добри.
Ценете и пазете миговете с близките си. Никога не знаем кой няма да има рожден ден следващата година или кой ще липсва от коледната маса. Липсваш ни, Сияна.
Твоето семейство".
