"Нов ад ни удари. Районът на Слънчев бряг е засегнат жестоко. Сред пострадалите е семейството на Марти и Христина. С какво заслужиха тези хора всичко, което им се случи. Бог да ни е на помощ.", каза той.



Припомняме, че на 14 август 2025 г. в курортния комплекс "Слънчев бряг“ 18-годишният Никола Бургазлиев, управлявайки АТВ, блъсна петима пешеходци, сред които три деца.



При инцидента най-тежко пострада 4-годишният Мартин и неговата майка Христина, като жената почина на 3 септември.



Обвиняемият за трагедията в Слънчев бряг - полицейският син от Несебър Никола Бургазлиев, който бе пратен в ареста след протест на прокуратурата.



