Бащата на Сияна: Ще създам гражданско движение, отворено за всякакви хора
©
"В него ще видите съмишленици с различна партийна ориентация, различна религия, различни интереси. Ще ни обединява едно много важно нещо - ДОБРОТО. Само заедно може да направим така желаната промяна", написа още той.
