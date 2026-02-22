Бащата на Сияна с емоционален пост
"Днес се иска прошка. Простете, ако съм сбъркал, обидил, казал нещо неразумно или непремерено.
Смятам, че всички ние трябва да си простим. Да поискаме прошка.
Цялото общество.
Най-напред политиците. Те ни дължат поне това. Да ни поискат прошка.
България има нужда от светъл нов път. Без омраза, без обиди, без злини и злоба.
Всичко това убива и ни дърпа надолу.
Мечтая да живеем сред хора, които могат да водят диалог, отстоявайки принципите си, каузите си и обещанията си. Независимо от политическите си убеждения.
Мечтая да се чува гласът на всеки българин, без да се делим на фили, фоби, про и анти.
Мечтая да можем да казваме свободно истината без страх и съмнения.
Точно това и ще ви предложа.
Това ще е “Сияние". Там ще бъдем всички заедно, независимо от това какви сме.
Ще бъдем водени и събрани от това, което искаме да свършим.
От кауза…
Затова започнах първо от себе си. Винаги се опитвам да съм балансиран, умерен, без да съм краен или преднамерен.
Не винаги успявам, защото съм човек, а ние сме грешни."
Още по темата
/
Проф. Станимир Карапетков: Експертизата по делото "Сияна" е изготвена по "най-съвременна методика"
19.02
Сарафов разпореди проверка на работата на Окръжна прокуратура-Плевен по делото за катастрофата със Сияна
26.11
Още от категорията
/
Политолог: Ако целта са честни избори, първата стъпка трябва да бъде смяна на шефовете на регионалните управления на полицията
18.02
Рая Назарян: Когато се питаме каква държава искаме, Левски неуморно ще ни повтаря "свята и чиста република"
18.02
Божанов за мнението, че служебният кабинет е свързан с ПП: Водещото при всички тези хора не е политическата им биография, а професионалната
18.02
Проф. Минчев: Назначенията в правителството са "антиПеевски" и се прави опит да се хвърли мост към избирателите на АПС
18.02
Проф. Радулов за ДАНС: Механизмите на прикрито инфилтриране противоречат на стандартите на Европейския съд по правата на човека
18.02
Политолог: Съставът на правителството е формиран мрежа от хора, които през годините са били свързани с ПП–ДБ
18.02
Кънчо Стойчев: Едно от посланията при избора на този кабинет е, че ще се търси развръзка по линия на съдебната реформа
18.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.