ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Бащата на Сияна с последна информация за състоянието на Марти
Детето беше преместено в "Пирогов" от болницата в Бургас, където беше настанено заедно с майка си.
Ето какво обясни Попов:
"Състоянието на Марти остава без промяна. Няма влошаване, жизнените му показатели са стабилни. Лекарите в УМБАЛСМ "Пирогов" полагат необходимите грижи за него. С две думи: чакаме го да се събуди.
Възстановяването след подобна травма изисква време и не може да стане с магическа пръчка. Детето продължава да е в кома.
Бог да го пази.
При майката на Марти промяна няма. Ситуацията е все така безнадеждна. Христина е с напълно увреден и нефункциониращ мозък. Младото и здраво сърце продължава да работи, а живота и се подържа по изкуствен път от медицинската апаратура.
Молете се за нея!
Не зная дали безразсъдните хора по улиците осъзнават какво причиняват на своите жертви. Затвора се излежава, времето минава, но нашите деца, майки, бащи, баби дядовци не се завръщат никога.
Някои остават тук, травмирани за цял живот. Други остават инвалиди…..
Това не се случва заради болест , а заради безрасъдство, безхаберие и корупция.
НЕПРОСТИМО….
Отново благодаря от името на сем. Здравкови на медиците и цялото общество за огромната подкрепа".
|Още по темата:
|общо новини по темата: 32
|предишна страница [ 1/6 ] следващата страница
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях
09:52 / 27.08.2025
Обявиха тридневен траур, една от жертвите е 17-годишната Габриела
16:19 / 27.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: