|Бащата на Сияна за полицейското синче: Това не е поведение на човек, който може да управлява автомобил
"Не може деца да падат с парашути, да бъдат размазвани по пътищата и тротоарите. Цялата система трябва да се дисциплинира и това не зависи само от държавата, това зависи и от нас като общество. Една държава без нас хората е нищо. Всички заедно трябва да направим тази промяна и това да се случи“, каза той.
В малките населени места тези хора (полицаите) се държат безобразно, включително техните деца.
