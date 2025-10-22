ЗАРЕЖДАНЕ...
Бащата на извършителя от Люляково е имал ограничителна заповед да не доближава семейството
Жертвите са три - две възрастни жени и момиче. Те са роднини и престъплението е извършено в дома им.
Заподозреният за тройното убийство пък е избягал, но по-късно е заловен от служителите на реда.
25-годишният Фахри прострелва с ловна пушка майка си, леля си, 13-годишната си сестра и 7-годишния си брат. Оцелява единствено 7-годишното дете, което въпреки нараняването си успява да избяга от къщата и да сигнализира на полицията.
Според местните става въпрос за бедно и проблемно семейство.
“Най-притеснителното беше дали ще го открият човека Фахри. Около 9:30 часа се оказа, че той е открит и беше докаран в кметството в 10 часа“, посочи бившият кмет на община Руен Хюсеин Ахмед.
По думите му причината за кавгата са пари.
"Жената не работеше. От време на време ходеше по къщите да цепи дърва. Не е много уместно една жена почти всеки ден да ходи да цепи дърва. От тази гледна точка, тя винаги беше притеснителна и казваше дори и на мен - "кажете какво да оправя“, коментира Хюсеин Ахмед.
Тя казвала, че вече е оставила съпруга си и големия си син – Фахри. Но била длъжна да гледа двете си по-малки деца – момиче в седми клас и момче на 7 г.
По думите на бившия кмет - Фахри е психично болен.
"Беше много агресивен. С хората много не говореше. И постоянно се караше тук със своите родители. Те двамата още бяха заедно, но в последно време разбрах, че и с бащата не се разбират“, обясни Ахмед.
"Фахри работеше в строителството, по едно време работеше при овчарите. Беше непостоянен“, разказа още той.
"Баща му от дълги години боледува. Те тази къща я купиха скоро - може би от две години сам. Те живееха на квартира. Не можеха да плащат квартирите. От всеки, който срещнат, искаха пари. Явно това семейство винаги е било проблемно с парите“, коментира още бившият кмет на Руен.
Бащата е имал ограничителна заповед да не влиза в къщата и да не приближава периметъра - от преди три месеца.
"След като вече явно не се разбраха, тогава тя искаше чрез съда и най-вече с полицията да има ограничителна мярка, за да не влизат в тази къща“, обясни Ахмед пред bTV.
По думите му през лятото семейството се карало почти през ден, а майката в дома била и бита.
