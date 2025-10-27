Вчера около 16:08 ч. е постъпил сигнал от ЦСМП-Монтана за прието дете с фрактура на черепа. По данни на 27 г. майка от с. Мадан, обл. Монтана, 9 месечният й син е паднал от леглото, в резултат на което е получил подутина отзад на главата.След извършен преглед е установено, че детето е с фрактура на черепа и е настанен в МБАЛ-Монтана за наблюдение.От Областната дирекция на МВР в града уточняват, че причините и механизма на полученото нараняване са в процес на изясняване. Извършен е оглед и образувано досъдебно производство за престъпление по чл. 129, ал2 от НК. Работата по случая продължава РУ-Монтана, съобщиха още от полицията в града.