Áåáå ñ êîðîíàâèðóñ îñòàâåíî íà ïðîèçâîëà íà ñúäáàòà â Ïëîâäèâ

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Àâòîð: Åêèï Ruse24.bg 09:23 / 20.11.2020Êîìåíòàðè (4)108
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Áåáå íà 55 äíè ñ êîðîíàâèðóñ, äîêàðàíî â ñïåøíî ñúñòîÿíèå â Óíèâåðñèòåòñêàòà áîëíèöà â Ïëîâäèâ, å îñòàâåíî öÿë äåí áåç ëåêàð è ëå÷åíèå. Äåòåòî å äúðæàíî íàä 10 ÷àñà â áîëíèöàòà, ñ òåìïåðàòóðà, à ÷àê âå÷åðòà å âêëþ÷åíî íà ñèñòåìè. Òîâà ðàçêðè ïðåä ÁÍÒ Ïåíêà Ãåîðãèåâà îò Ïàöèåíòñêè îðãàíèçàöèè "Çàåäíî ñ òåá".

"Îáùåñòâîòî èìà "êúñìåòà" äà âèäè êàêâî ñå ñëó÷âà, ñàìî çàùîòî áëèçêèòå ñà íàïðàâèëè êëèï÷å. Ôàêò å, ÷å ìíîãî õîðà èçíåìîãâàò è óìèðàò çàðàäè ëèïñà íà ãðèæà. Ñèñòåìàòà íå ñå ñïðàâÿ - ëåêàðèòå è ñåñòðèòå ïðàâÿ ÷óäåñà", êîìåíòèðà îùå òÿ ñèòóàöèÿòà ñ ïî÷èíàëèòå ìúæå â Ïëîâäèâ, ÷àêàëè ïðåä áîëíèöà â òåæêî ñúñòîÿíèå. 

"Íåùàòà íå ñà îò â÷åðà. Õîðàòà óìèðàò â äîìîâåòå ñè, íå ñòèãàò èçîáùî äî áîëíèöèòå. Òîâà, ÷å íÿêîé çàñíåë å ìàëúê ïðîöåíò îò ñëó÷àèòå. Ìîÿòà ìàéêà ïî÷èíà ïî ñúùèÿ íà÷èí - íÿìàøå êîé äà ÿ ïðèåìå â áîëíèöà", êàçà îùå ïî òåìàòà Èâàí Äèìèòðîâ, Ôåäåðàöèÿ “Áúëãàðñêè ïàöèåíòñêè ôîðóì". 

"Äúðæàâíîñòòà ñå îïèòâà äà íè óáåäè, ÷å ñèñòåìàòà å ïîäãîòâåíà, íî òÿ íå å. Îïèòâàò ñå äà íè âìåíÿò âèíà çà ñèòóàöèÿòà", ñúîáùè Äèìèòðîâ. 

"Íå ìîæå ñïåøíè ìåäèöè äà ñå îáàæäàò íà ïàöèåíòñêèòå îðãàíèçàöèè è äà ïëà÷àò îò áåçñèëèå", êîìåíòèðà Ïåíêà Ãåîðãèåâà.




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