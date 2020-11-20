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|Áåáå ñ êîðîíàâèðóñ îñòàâåíî íà ïðîèçâîëà íà ñúäáàòà â Ïëîâäèâ
"Îáùåñòâîòî èìà "êúñìåòà" äà âèäè êàêâî ñå ñëó÷âà, ñàìî çàùîòî áëèçêèòå ñà íàïðàâèëè êëèï÷å. Ôàêò å, ÷å ìíîãî õîðà èçíåìîãâàò è óìèðàò çàðàäè ëèïñà íà ãðèæà. Ñèñòåìàòà íå ñå ñïðàâÿ - ëåêàðèòå è ñåñòðèòå ïðàâÿ ÷óäåñà", êîìåíòèðà îùå òÿ ñèòóàöèÿòà ñ ïî÷èíàëèòå ìúæå â Ïëîâäèâ, ÷àêàëè ïðåä áîëíèöà â òåæêî ñúñòîÿíèå.
"Íåùàòà íå ñà îò â÷åðà. Õîðàòà óìèðàò â äîìîâåòå ñè, íå ñòèãàò èçîáùî äî áîëíèöèòå. Òîâà, ÷å íÿêîé çàñíåë å ìàëúê ïðîöåíò îò ñëó÷àèòå. Ìîÿòà ìàéêà ïî÷èíà ïî ñúùèÿ íà÷èí - íÿìàøå êîé äà ÿ ïðèåìå â áîëíèöà", êàçà îùå ïî òåìàòà Èâàí Äèìèòðîâ, Ôåäåðàöèÿ “Áúëãàðñêè ïàöèåíòñêè ôîðóì".
"Äúðæàâíîñòòà ñå îïèòâà äà íè óáåäè, ÷å ñèñòåìàòà å ïîäãîòâåíà, íî òÿ íå å. Îïèòâàò ñå äà íè âìåíÿò âèíà çà ñèòóàöèÿòà", ñúîáùè Äèìèòðîâ.
"Íå ìîæå ñïåøíè ìåäèöè äà ñå îáàæäàò íà ïàöèåíòñêèòå îðãàíèçàöèè è äà ïëà÷àò îò áåçñèëèå", êîìåíòèðà Ïåíêà Ãåîðãèåâà.
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