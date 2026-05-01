Градът-музей Копривщица и Панагюрище посрещат българите за кулминацията на тържествата по случай 150-ата годишнина от избухването на Априлското въстание. Юбилеят отбелязва момента, в който през 1876 г. проехтява първият изстрел срещу Османската империя, поставил началото на пътя към националното освобождение.

Днес на историческия площад "20-ти април" фокусът на програмата ще бъде патриотичният сценичен спектакъл "Април 1876 - пламъкът, който не угасва". Мащабната възстановка ще пресъздаде ключови епизоди от въстанието и духа на копривщенските герои.

Празничният ден ще продължи с богата културна програма.

Честванията за юбилея започнаха още в четвъртък вечерта с тържествена заря-проверка.