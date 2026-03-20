Дефицит на горивата не се очаква. Няма проблеми с доставките поне за момента, така че всичко изглежда под контрол. Успокоителните думи са на Светослав Бенчев, председател на Българската петролна и газова асоциация, гост в предаванетопо"Разбира се, прави уговорката, че все пак на 29 април изтичат американските санкции, по-скоро дерогацията, която е дадена за американските санкции. И колкото по-бързо се реши и този проблем, т.е. да бъде дадена нова, което всички очакваме, ще бъде по-добре както за индустрията, така и за всички нас“.Бенчев коментира и притесненията сред превозвачите за повишаване на цените на горивата, съответно и за от презапасяване." Ако конфликтът се задълбочи, вероятно ще има отново повишение на цените. Разбира се, не мога да прогнозирам с колко, но само днес петролът е поскъпна с около 5-6%. Гледах графиките на международните борси, там поскъпването е с 9-10%, така че ситуацията просто е такава, такава е в световен мащаб. Бомбардировките върху различна инфраструктура – петролна и газова, неминуемо влияе на пазара“.Бенчев обясни, че на пазара се наблюдава известно повишение в консумацията, но по думите му това поне за момента не е проблем."Виждаме, че и земеделски производители, и други фирми, транспортни купуват малко по-големи количества горива, което в крайна сметка е нормално и преди сме имали подобни ситуации. Но докато рафинерията работи, не смятам, че ще имаме някакви проблеми, пак го казвам“.Бенчев беше категоричен, че докато ситуацията не се успокои, докато не е ясно докъде ще ескалира конфликтът и колко ще продължи "никой не може да направи прогнози, нито за цената на колонките, нито на петрола, нито на природния газ, който между другото днес е на доста високи нива“.Председателят на Българската петролна и газова асоциация обясни, че ако може да има нещо положително в тази ситуация е, че най-засегнати ще бъдат азиатските пазари. Те са най-зависими, както и по отношение на петрола, така и по отношение на природния газ, така и по отношение на готовите продукти. Но неминуемо това, ще се отрази и на цените като цяло в света.По отношение на цените Бенчев каза:"Това, което можем да кажем така, като статистическа информация, която разполагаме е, че за един месец бензинът поскъпна с около 13%, дизелът с около 22-23%, пропан бутанът с около 12%. Тук е добре да кажем за същия период, основната котировка на брента поскъпна са около 66-67%, което в крайна сметка напълно отговаря и на поскъпването, което виждаме по колонките. Така че това е ситуацията с горивата. И да ви кажа една цена днес, аз не знам утре дали ще е същата, така че просто следим, каква е ситуацията на международните пазари и поне ориентираме нашия пазар“.Гостът припомни, че през 2022 година цената на петрола беше около 120-125 долара за барел. Същото се случи и след започването на войната в Украйна. Тогава цените бяха около 3,45-3,50 лв./л дизел и 3,30-3,36 лв./л бензин. Бенчев каза, че в момента ситуацията е сходна."Нашите цени са най-добри в Европейския съюз. Правим всичко възможно, но ние не можем да режем повече разходи, защото всичко това означава да не си плащаме сметките за ток, да освобождаваме хора, неща, които просто не можем и не можем да си позволим да правим“, обясни експертът.Бенчев обясни за политиката на ЕС и припомни, че до 6 април всички данъчни складове ще трябва да се регистрират, за да могат да търгуват с емисии по новата схема, която беше обсъдена на енергийна комисия в НС днес. Той прогнозира, че след1-2 години ще имаме още едно административно поскъпване с 35-40 евроцента."Въпреки кризите не виждам никакво желание в ЕС и в страната тези проблеми да бъдат кардинално решени. Голяма част от всичко, което виждаме е резултат от една доста недалновидна политика през годините“.Според експертът трябва да има задълбочена дискусия между институциите, индустрията и гражданите за политиките в бъдеще по отношение на транспорта. Години наред няма никаква идея ще се случи ли тази декарбонизация, ще се случи ли по начина, по който е записана в европейските нормативни актове – пълна електрификация. Колко ще струва на обществото, защото то ще струва една колосална сума и дали похарчването й ще доведе до по-добри резултати? Това е тежка дискусия, която и заради тежката политическа обстановка последните години, не можем да проведем спокойно. През това време нещата в ЕС се случват и резултатите са очевидни. Само преди 10 години европейските петролни компании бяха в топ 5 в света, а сега са на7-8 място, изместени от американските и азиатските компании. Всичко това е от политиките да се инвестира във възобновяеми източници, което в крайна сметка не ни довежда до нещо по-добро при цените на енергията в момента“.На финала Бенчев даде данни на цените на горивата в Европа."Според справка на ЕС бензинът 1,33 евро в България, в Гърция 1,92 евро. Дизелът в България е 1,43 евро, в Гърция е 1,90 евро, в Румъния 1.76 евро, а бензина 1.67 евро. Това е при съседите, ако погледнем средната цена в ЕС тя е 1,83 евро за бензина, което е с 50 евроцента по-висока от България. По отношение на дизела е 1,94 евро. Ние сме сериозно под средноевропейските цени“.Бенчев определи като добра новина, това, че съседите зареждат у нас защото това е добре за приходите от акциз и ДДС. И отново каза, че в момента България няма проблем с доставките в момента.