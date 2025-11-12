Разпространяваните твърдения, че предстои прекратяване на дейността на мрежата от бензиностанции "Лукойл“ на територията на Република България са неверни. Това заявиха от "Лукойл България“ в тяхна официална позиция."Официално заявяваме, че всички обекти от търговската мрежа на компанията функционират и ще продължат да функционират в нормален режим. Няма никакви основания за прекратяване на тяхната дейност. Бензиностанциите са напълно обезпечени с гориво.Разпространяваните твърдения за спиране на работата са неверни, спекулативни и подвеждащи", пишат още те.