Бесарабска българка от Украйна: Сравнявам България с Украйна. И двете държави бяха под сериозно руско влияние
"Израснах с илюзията за прекрасната ни прародина България. Това се насаждаше от преподавателката ми по български език. Тя никога не е била тук, но не познавам друг, който да обича България толкова силно. През 2019 г. дойдох да уча тук. Тогава всичко ми хареса, но после, когато се преместих, забелязах проблеми, които има и в Украйна. Виждам враждебност към украинския народ", казва София пред NOVA.
"Съсипаха я тази държава". Това е репликата, която Юлиана чува, пристигайки у нас. Изречена е от таксиметров шофьор. "Аз срещнах човечност и много осъзнати хора тук. Още повече заобичах този народ заради подкрепата, която получих", добавя бесарабската.
Според младите момичета у нас има много хора с потенциал, които обаче трябва да го реализират. "Сравнявам България с Украйна. И двете държави бяха под сериозно руско влияние. Ако България успее да се бори по-сериозно с него, ще има щастливо европейско бъдеще", казва София.
