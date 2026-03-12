Народът на Иран не е подготвен за смяна на режима. До момента няма индикации, че големите градове биха се вдигнали на масови протести. Това каза международният анализатор Бетина Жотева внаЕскалацията на напрежението в Близкия изток през последните два дни е голяма, отбеляза тя. Иран се закани да атакува банки и финансови институции в региона, свързани със САЩ и Израел. "Това означава, че се минава от чисто военни към икономически цели. Това е много опасна ескалация, защото би блокирало много фундаментални търговски и икономически взаимоотношения в целия регион“, поясни Жотева.Новият върховен лидер на Иран Моджтаба Хаменей е още по-радикализиран и от баща си, отбеляза тя. "Изборът на този човек е по-скоро символен, отколкото в действителност той може да свърши някаква работа в тази ситуация“, смята международният анализатор.Ормузкият проток, през който минава около 25% от световната търговия с петрол, е почти напълно блокиран. Само днес бяха ударени три търговски кораба, а моряците са в неизвестност, посочи международният анализатор. От това обаче потърпевш е и Иран, добави Жотева.Според нея конфликтът вероятно ще продължи 5-6 седмици, въпреки че заявката на Иран е, че може да поддържа бойния интензитет до половин година. "На практика в момента те са в кръгова отбрана. Първите два-три дни изстрелваха по 60-70 ракети на ден, сега не е така, защото боеприпасите намаляват. И въпреки това, за 50 години активно въоръжаване и развитие на ядрена програма те наистина са натрупали един огромен арсенал. Основната огнева мощ на Иран са ракетите с 1300 км обсег, с които могат да достигнат до Израел – те имат най-много такива ракети. Тези с по-далечен обсег не са чак толкова много“, обясни Бетина Жотева.