Без НСТС: Кабинетът внася Бюджет 2026 в НС
В позиция до медиите те уточниха, че не подкрепят идеята за увеличение на осигурителните вноски с 2 процентни пункта и за двукратно повишаване на данъка върху дивидента. А присъствието им Тристранния съвет би било изцяло формално.
От своя страна правителството отмени днешното заседание и посочи, че ще одобри законопроектите, свързани с Бюджет 2026, във вида, гласуван от партиите, подкрепящи правителството.
