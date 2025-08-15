Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Без образование и диплома, но с книжка, нови разкрития за шофьора камикадзе Виктор
Автор: Екип Ruse24.bg 18:21Коментари (0)54
©
виж галерията
Шофьорът камикадзе Виктор Илиев, който тази сутрин се блъсна в автобус на кръстовището на столичните булеварди "Константин Величков" и "Възкресение", е учил в Професионалната гимназия по транспорт в София първо във вечерната форма, а от есента миналата година е бил в самостоятелна форма.

Вечерната форма обаче вече не съществува в училището. Не е ходил на изпити и при три поредни сесии ученикът прекъсва обучението. Това означава, че той и на 21-годишна възраст, все още не е завършил гимназия. Но има завършен 11-и клас.

За придобиване право на правоуправление на автомобил обаче е нужно да е имал поне завършен десети клас. Както стана известно Виктор Илиев е взел книжката си на 1 август тази година и само за две седмици управление на автомобил вече е натрупал шест глоби.

В малките часове на нощта в четвъртък срещу петък Виктор Илиев влетя с лек автомобил "Ауди" в прозорците на автобус от нощния градски транспорт. Ударът уби един от пътниците в автобуса и рани тежко шестима.

За разлика от завършващите редовно обучение в професионалните училище по автотранспорт, Виктор Илиев не е имал право да получи книжка заради обучението си в гимназията. По учебен план във вечерната и самостоятелна форма учениците не се подготвят за шофьори. Условието да се запишеш в такова обучение е да имаш навършени 16 години. Само при дневната форма (приетите след 7-и клас) в 11-и клас имат листовки, а в 12-и клас имат учебна практика.  

Виктор Илиев е задържан. Той има още шест глоби натрупани за две седмици от както има книжка. В досието му личат и две кражби, когато е бил на 16 г. Часове преди фаталната катастрофа той е бил глобен от СДВР. Пътните полицаи са го санкционирали, защото не носел аптечка и пожарогасител.

Аудито, забило се в автобуса на градския транспорт, е взето на лизинг през юни. Колата е на 15 години - излязла е от завода през 2010 г.. Тя не е записана на името на шофьора камикадзе Виктор Илиев, а на негов приятел. Вероятно колата му е била дадена за вечерта, пише "24 часа".


Още по темата: общо новини по темата: 14
15.08.2025 Депутатът Маргарита Махаева иска публикуване на записите от теоретичния изпит за книжка на шофьора от катастрофата в София
15.08.2025 Привлякоха като обвиняем шофьора, забил се в автобус на градския транспорт в София
15.08.2025 След тежката катастрофа в София: Започват проверки на шофьорите в ромските махали
15.08.2025 Шофьорът на аудито: Да треперят всички!
15.08.2025 Една от глобите на Виктор, причинил касапницата в София, е малко преди удара в автобуса
15.08.2025 Задържаха шофьора, забил се в автобус на градския транспорт в София
предишна страница [ 1/3 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Бременна, но все така шик
Бременна, но все така шик
15:40 / 14.08.2025
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
Регионалният министър за безводието в Плевен: От септември започва ремонт на ВиК мрежата
14:26 / 14.08.2025
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
Трети самолет се отправи от Москва за Аляска, появи се и чартърен полет със същата дестинация
20:10 / 14.08.2025
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
19 хил. лева заплата за Румен Радев, 16 хил. лв. за Киселова и между 8-12 хил. лв. ще взимат депутатите
09:05 / 13.08.2025
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
Ключови държавни имоти в Русе попадат в списъка за продажба от управляващите
11:58 / 13.08.2025
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
Срещата за държавните имоти в Русе остава за този следобед
13:01 / 13.08.2025
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
Ако сме взимали 2000 лв. заплата, след пълното влизане на еврото ще взимаме 1022,59 евро
08:35 / 13.08.2025
Актуални теми
Кола се вряза в автобус на кръстовището на бул. "Възкресение"
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2025
Концесия на летище "София"
Катастрофи в България
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: