Без валежи, но доста под нулата утре сутринта
©
Утре ще бъде предимно слънчево. След обяд от запад-северозапад ще започне ново увеличение на облачността. Вятърът ще отслабне и в Източна България ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат от 0°-1° в Североизточна България до 7°-8° на места в Южна, в София – около 2°.
През нощта срещу събота от северозапад ще започнат нови валежи - от дъжд и сняг. В Северозападна България ще има условия и за поледици.
В планините ще има променлива облачност, значителна вечерта в Западния Балкан, Витоша и Рила и на места там ще има валежи от сняг. Вятърът ще бъде силен и бурен от северозапад, но с тенденция на бавно отслабване и ориентиране от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 1°, на 2000 метра - около минус 6°.
По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Ще духа умерен до силен северозападен вятър, който до вечерта ще отслабне и ще се ориентира от юг-югозапад. Максималните температури ще бъдат 4°-8°. Температурата на морската вода е 9°-11°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.
Още по темата
/
От Пирин предупредиха: Много вероятни са лавини тип ветрова дъска, има опасност и от спонтанни лавини
13:17
Meteo Balkans предупредиха: Днес ще е лятно време - топло, но с гръмотевични бури, утре обаче ще е още по-страшно!
07.01
Още от категорията
/
Бивш министър на отбраната: След Мадуро могат да бъдат наложени нови правила между САЩ, Русия, Китай и Иран
11:24
От "Активни потребители" предупредиха: Ако отидете да смените 100–200 лева и ви дават папка с декларации, това е опит за събиране на информация
07.01
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Ruse24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.