Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Без заявление: Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция
Автор: Ваня Кузманова 14:25Коментари (0)99
©
Пенсионерите вече ще могат да получават пенсията си от всяка пощенска станция в населеното място по постоянния или настоящия им адрес, без да е необходимо да подават заявление за промяна на избрания от тях клон. Това облекчение предвиждат промени в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж, които бяха одобрени от правителството, съобщиха от правителствената пресслужба.

Досега те трябваше да заявяват искането си за промяна във всички случаи – дори когато новата пощенска станция е в същото населено място. За пенсионерите остава ангажиментът да подават заявления, когато пощенският клон, от който искат да получават пенсията си, е в населено място, различно от постоянния или настоящия им адрес.

С измененията се прецизират действията на пенсионния орган за удължаване на срока за изплащане на пенсията в случаите на забавяне в медицинската експертиза при отпусната пенсия за инвалидност с изтичащ срок и при преосвидетелстване на лицата съобразно регламентираните в Закона за здравето възможности.

За хората с отпусната пенсия по българското законодателство, които са с постоянен адрес в чужбина и за които не се прилагат международни договори или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, се създава задължение да подават декларация за продължаване получаването на пенсията (т.нар. декларация живот) веднъж годишно. Промяната е свързана с това, че те живеят в държави, с които не се прилагат механизми за уведомяване в случай на смърт и са налице случаи, при които органът по пенсионно осигуряване узнава за това обстоятелство от наследниците или от трети лица на много по-късен етап.

Правителството одобри и промени в Наредбата за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.

С двете наредби се предвижда длъжностните лица в териториалното поделение на НОИ – София-град да обработват постъпилите заявления във връзка с отпускането, изплащането и преизчисляването на пенсиите на лица с постоянен адрес в чужбина и да издават удостоверителни документи по повод тяхното право на пенсия. Същите длъжностни лица ще отговарят и за осъществяването на пенсионните трансфери от и към пенсионни схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка.

Още по темата: общо новини по темата: 35
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
24.09.2025 »
23.09.2025 »
предишна страница [ 1/6 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
Млади жени: Мъчихме се седем години на държавна работа, като сервитьорки взимахме повече пари
09:55 / 23.09.2025
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
Кирил Петков: Съдът удари тоталното дъно! Цялото семейство на Коцев е с Ковид, те си направиха гавра с него 
22:19 / 23.09.2025
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
Борбата с пожара край Тутракан продължава, обхванати са над 500 декара
09:45 / 23.09.2025
МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение на данъците върху жилищата
МВФ иска физическите лица да не плащат данък от 10% и увеличение на данъците върху жилищата
08:43 / 23.09.2025
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със Зеленски 
Борисов за случая с Любомир Киров: Готов съм лично да се свържа със Зеленски 
19:15 / 23.09.2025
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
Николай Попов: Отвлякоха и мобилизираха българин с ТЕЛК в Украйна
11:21 / 23.09.2025
Изключиха микрофона на Ердоган, докато говореше за "кланетата и насилието" в Газа
Изключиха микрофона на Ердоган, докато говореше за "кланетата и насилието" в Газа
10:38 / 23.09.2025
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
Туризъм
51-ото Народно събрание
България в еврозоната
Катастрофи в Русе
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: