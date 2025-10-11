Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
Бездомно животно е предупредило хората за задаващото се бедствие в Елените
Автор: Екип Ruse24.bg 10:18Коментари (0)31
© Нова тв
На фона на опустошението след наводненията в курортен комплекс Елените изплува историята на един необикновен герой - бездомното куче Сара. Тя не само оцелява в потопа, за разлика от много домашни любимци, но и се опитва да предупреди хората за надвисналата опасност, превръщайки се в истинска пазителка и любимец на всички.

Сара е позната на всеки в комплекса. Макар и бездомна, тя отдавна е приета от обитателите, които редовно я хранят и са свикнали с кроткото ѝ присъствие по алеите.

Минути преди водната стихия да връхлети, обичайно тихото куче променя поведението си драстично.

"Кучето се е опитало да им даде знак, скимтяло е, ходило е при единия, при другия, изчезва, връща се, изчезва, връща се. И като започва дъждът, вече не я виждат", разказва Георги Гюров, който има имот в комплекса.

В напрегнатата ситуация обаче никой не обръща внимание на необичайното поведение на Сара. Едва след като бедствието нанася своя удар, хората осъзнават какво се е опитала да им каже тя.

"После асимилират какво е станало, защото тя не ходи при всеки, тя има определени хора, но е започнала при всеки да се върти. Напред-назад, неспокойна... Кой да знае, че ще е до там", допълва Гюров.

След като водата се оттича, Сара слиза от хълмовете, където очевидно е намерила спасение, и се завръща в опустошения си дом - изплашена и сама. Макар комплексът да е затворен, някои от собствениците се връщат специално, за да се погрижат за нея.

"Идвам да оставя храна за бездомните животни, защото има котки, има кучета. Така или иначе те от днес затварят, а тук не се живее. Да могат да преживеят, защото ние не знаем кога ще стане годно за живеене", споделя Маргарита Велчева, собственик на имот.

Днес Елените е призрачно тих. Сред униформените, които продължават работата си на терен, се разхожда само Сара. Пазителката на комплекса, която оцеля в стихията и сега търпеливо чака своите хора да се завърнат един ден по домовете си, пише Нова.

Още по темата: общо новини по темата: 29
10.10.2025 »
07.10.2025 »
07.10.2025 »
06.10.2025 »
04.10.2025 »
04.10.2025 »
предишна страница [ 1/5 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
Предприеха нови мерки за овладяване на ситуацията в Русенско
22:38 / 09.10.2025
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
Възстановиха движението по линията Русе - Николово - Долно Абланово - Просена
17:06 / 09.10.2025
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
Евакуираха село Николово, активират системата BG- Alert
13:13 / 09.10.2025
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
Драгомир Драганов за рисковите участъци: Всички институции са на терен и няма повод за излишна паника
17:19 / 09.10.2025
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
Зала "Арена Русе" е в готовност да подслонява евакуирани жители
15:14 / 09.10.2025
Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
Какъв е най-лошият възможен сценарий, ако дигата на езерото край Николово се скъса?
17:44 / 09.10.2025
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
Удължават евакуацията за жителите на Николово с още едно денонощие
13:35 / 10.10.2025
Актуални теми
Бури и градушки 2025 г.
Земетресение от 8.5 по Рихтер и вълна цунами удариха руския полуостров
Шеф на МВР е в тежко състояние след побой
България в еврозоната
Световна черна хроника
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Русе и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:

За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@ruse24.bg

За реклама:

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: