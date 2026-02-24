Сподели close
Защо служебният вътрешен министърът Емил Дечев поиска освобождаването на главния секретар на МВР Мирослав Рашков? Темата коментираха експертът по сигурността Тихомир Безлов и доц. Милен Иванов, бивш зам.-ректор Академия на МВР. 

Според Безлов ситуацията е силно политизирана предизборно. "За съжаление главните секретари през последните 36 години се превърнаха в част от политическия сблъсък", каза пред NOVA NEWS Безлов. 

Междувременно двамата събеседници коментираха и думите на Емил Дечев, че прокуратурата е тръгнала в "паническа атака" срещу него. "Бях информиран от ръководството на ГДБОП, че прокуратурата е разпоредила предварителна проверка срещу мен", казва Дечев. Той коментира и обвиненията срещу него за натиск по случая  "Петрохан-Околчица". Дечев признава, че се е виждал на по кафе с негов колега, който работи по случая, но подчертава, че целта му е била да се запознае максимално бързо с нещата, за да окаже пълно съдействие, ако е необходимо.  

Според Милен Иванов министърът не пие кафе с подчинените си. "А извън министерството това е абсурд", каза Иванов. Освен това не смята, че проверка срещу Дечев е нещо извънредно. "Когато в прокуратурата е получен сигнал, е нормално да се извърши проверка, за да се изясни какво съдържа той. Няма извънредни неща", заяви Иванов.