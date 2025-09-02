ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Русе
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Бизнес
Други
Институции
Криминални
Общество
Агро
|Безлов: Не е имало драматизъм при кацането Урсула фон дер Лайен, по-скоро е комуникационен проблем, свързан с медии, търсещи сензация
Първата информация за инцидент с GPS сигнала на самолета на Урсула фон дер Лайен идва от "Файненшъл таймс“ ден след визитата й у нас, отбеляза той. Информацията от полета в специализирания сайт за проследяване на самолетните полети Flightradar24 показва забавяне на полета от порядъка на 9 минути. "Любители намериха записите от разговора на пилота с РВД служителите ни и стана ясно, че няма някаква комуникация за извънредност, а се преминава към неавтоматизирано насочване на самолета“, поясни Безлов.
Според него случаят не е могъл да бъде предотвратен от службите за сигурност. По думите му България не разполага с достатъчно добри технически възможности за това. "Какво точно може да направи една контраразузнавателна служба, при положение че има заглушаване в целия район на Черно море на GPS сигнала? Това е проблем на други нива, не на службите. Имаше реакция на ниво Европейски съюз като цяло. Имаше коментар например как трябва да се търси решение на тези аномалии на GPS сигналите, свързани с войната. Едно от добрите решения според експертите е използване на сателити с ниска орбита, различна от тази на GPS сателитите“, обясни Безлов.
Експертът допълни, че смущения на GPS сигналите след избухването на войната в Украйна са чести в региона на Балтика и Черно море. "Над България, особено Черноморското ни крайбрежие, периодично има силни смущения на GPS сигнала, но на 1 септември има по-малко смущения в сравнение с 31 август. Коментира се, че в район на Калининград руснаците са изградили такива мощности, които излъчват радиошум, който заглушава GPS сигнала. Подобна е ситуацията в Крим. Друго петно със смущения са Москва и Петербург, за да не могат украинските дронове и крилати ракети да намират своите цели. Турция е друг интересен феномен – изглежда, че там също използват такава технология за заглушаване на сигнала“, обясни той.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 4
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
10 месеца от трагедията в Нови Сад: Ученици и студенти излязоха на протест
20:31 / 01.09.2025
Адско задръстване на Дунав мост при Русе
10:02 / 01.09.2025
Жълт код за опасно време в неделя
08:54 / 31.08.2025
Климатологът Симеон Матев каза кога се очакват по-интензивни валежи
09:51 / 31.08.2025
Показаха се! Заедно са!
10:26 / 31.08.2025
Абонамент
Анкета
ЗА НАС:
За контакти:
тел.: 0886 49 49 24
novini@ruse24.bg
За реклама:
тел.: 0887 45 24 24
office@mg24.bg
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Ruse24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Ruse24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Ruse24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: